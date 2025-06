“Heads of State”: Nuevo trailer de la cinta de Idris Elba y John Cena

A pesar de innumerables películas de acción, comedias de acción, películas de policías, e incluso varias películas que muestran a un presidente en acción, Heads of State logra abarcar todos estos géneros sin resultar superficial y, lo que es más importante, se mantiene entretenida de principio a fin.

Al ver una película como esta, se buscan dos cosas principales: acción de la buena, original, bien pensada e una increíble coreografía, junto con un estilo cómico que, además de ser simplemente divertido, añada emoción a la acción en lugar de opacarla. Heads of State logra ambas cosas increíblemente bien.

El director Ilya Naishuller ha logrado un triplete tras haber hecho lo mismo en las cintas Hardcore Henry y Nobody. Es un hombre que nació para dirigir comedias de acción y creo que pronto tendrá proyectos aún más importantes en sus manos.

En cuanto a Heads of State, Idris Elba y John Cena son muy entretenidos. Elba es encantador y, como siempre, genial. También aporta esa seriedad que incluso una película tonta como esta necesita para mantener los pies en la tierra, aunque tal vez tenga incluso las mejores dotes cómicos, lo cual es mucho decir considerando lo divertido que es Cena.

Cena sobresale en ese papel de patán adorable. Es un gran bobo, y eso es lo que da ganas de apoyarlo. No teme hacer el ridículo a pesar de ser una estrella de acción de primer nivel.

Y quizás lo más importante, tienen una química fenomenal. A pesar de haber trabajado juntos antes en Suicide Squad e incluso como personajes en una situación similar, nunca sentí que estuviera viendo Bloodsport y Peacemaker de nuevo. Si bien es evidente que tenían algo de práctica como dos rivales obligados a trabajar juntos, siguen dando la sensación de ser dos personajes completamente diferentes en una situación muy distinta.

Priyanka Chopra Jonas es una gran incorporación y trabaja de maravilla con nuestros protagonistas. Tiene una presencia tremenda en pantalla y quizás tenga las mejores escenas de acción, muchas de las cuales parecen ser ella misma haciendo las acrobacias.

El otro actor destacado y con potencial para robarse el show es Jack Quaid. No tiene muchas escenas, pero supo aprovechar al máximo el tiempo que tuvo en pantalla. La edición también es increíble. Sin embargo, no es perfecta en absoluto. La trama y los villanos son bastante convencionales y predecibles, pero no creo que una película como esta necesite reinventarse.

Mi mayor crítica, quizás mi mayor elogio, es que me parece una pena que vaya directamente a Amazon Prime y no se estrene en cines. Es justo el tipo de película que querrías ver con tus amigos durante el verano. Está diseñada para arrancar risas y grandes reacciones ante la acción del público.

Heads of State estrena el 2 julio en Prime Video.