“Hasta Que La Plata Nos Separe” en Telemundo: Fecha de estreno

Telemundo develó la fecha del estreno mundial y el tráiler oficial de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana “Hasta que la Plata Nos Separe”, una producción de RCN Televisión para Telemundo, programada a debutar el martes 10 de mayo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Esta divertida comedia romántica apta para toda la familia, escrita por el ingenioso Fernando Gaitán (Yo soy Betty, la Fea, Café con Aroma de Mujer), es protagonizada por Carmen Villalobos (Café con Aroma de Mujer, Sin Senos Si Hay Paraíso) y Sebastián Martínez (Pa’ Quererte, Rosario Tijeras).

El reparto estelar también incluye a Gregorio Pernía (Así se Baila, Sin Senos Si Hay Paraíso) y a Juliette Pardau (Falsa Identidad, La Nieta Elegida) como antagonistas, y cuenta con la participación especial de los reconocidos actores mexicanos Alejandro Tommasi (Quererlo Todo, Por Amar sin Ley) y Laura Flores (Mi Familia Perfecta, Señora Acero), junto a Stephania Duque (Final del Paraíso, La Nieta Elegida), Fabián Ríos (100 Días para Enamorarnos, Final del Paraíso), Julián Arango (Yo soy Betty, la Fea, Narcos) y Lorna Cepeda (Yo soy Betty, la Fea, Pa’ Quererte).





“Hasta que la Plata Nos Separe” relata la historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo. Méndez es un prolífico vendedor de toda clase de productos para el hogar de origen campesino, mientras que Maldonado una mujer de origen aristocrático, es la exitosa Gerente de Ventas del concesionario de automóviles Ramenautos. Un buen día, el destino cruza a Alejandra con Rafael en un trágico accidente y, a partir de allí, sus vidas y las de las personas cercanas a ellos, no volverán a ser las mismas. Rafael tendrá que hacer todo lo posible para saldar la deuda con la que ha dejado a Alejandra tras el accidente y esta cercanía los llevará a enamorarse a pesar de las diferencias sociales. Sin embargo, las circunstancias y sus respectivas familias y parejas harán todo lo posible para que el amor que ha surgido entre ellos no se logre concretar, pero al final, ¿lograrán que su gran amor los mantenga juntos, o permitirán que la plata los separe?

El reparto principal lo completan Alina Lozano, José Daniel Cristancho, Michelle Roullard, Juliana Galvis, Marcela Benjumea, Alejandra Ávila, Julio Sánchez, Matías Maldonado, Ezequiel Bernal, Tuto Patiño, Felipe Botero, Rodrigo Jerez, Julián Caicedo y Fernando Arévalo.

“Hasta que la Plata Nos Separe” es una producción de RCN Televisión para Telemundo inspirada en la historia original de Fernando Gaitán. Esta nueva versión fue adaptada por Juan Carlos Pérez Flores quien también estuvo a cargo del libreto junto a Patricia Rodríguez Reyes. Dirigida por Israel Sánchez y Olga Lucía Rodríguez, la producción está a cargo de Yalile Giordanelli.

El público podrá ver los episodios completos en vivo, o ponerse al día a través de la app Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Los nuevos episodios también estarán disponibles el siguiente día en el servicio de streaming Peacock.