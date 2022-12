Hanukkah 2022: ¿Cuándo empieza?

Hanukkah, el Festival de las luces, celebrado por el pueblo judio coincidencialmente en estas navidades, es una celebración tradicional y cultural, basado en las creencias religiosas sobre un milagro sucedido al pueblo de Israel, dos siglos atrás antes del nacimiento de Cristo.

Se celebra cada 25 del mes judío de Kislev y tiene una duración determinada y calculada de ocho días. Para este año 2022, comenzará el próximo lunes 18 de diciembre y durará, tras ocho días, hasta el lunes 26 de diciembre.

¿Cuál es el origen de Hanukkah?

De acuerdo con el portal Sobre Historia, tras 40 meses en guerra contra los griegos, superiores en todo a los judíos, estos resistieron el ataque de forma milagrosa. Sería como si Israel, hoy en día, repeliera un ataque de todas las potencias del mundo. Bien, ellos lo hicieron, aunque perdieron su Templo Sagrado que fue destruido por completo.

No tardaron en volver a levantarlo y abrir sus puertas de nuevo. Fue un día 25 de Kislev. Pero cuando todo estaba listo para la reapertura y fueron a encender la Menorá, no tenían aceite para ello. Sólo encontraron una pequeña vasija de aceite puro, sellada por el Sumo Sacerdote, a todas luces insuficiente. O quizás no.

La Divina Providencia quiso que habu un milagro y la vasija de aceite ardió durante ocho días, justo lo que se tardaba en producir una nueva tanda de aceite. Por cierto, de oliva. Desde entonces, la comunidad judía celebra Hanukkah como la Fiesta de las Luminarias. Además, estos ocho días suman a su rezo del Shajarit, unas alabanzas especiales de Halel. Por supuesto, también encienden la januquiá.

¿Cómo celebran las familias este milagro?

. Annual reminder that Hanukkah is actually spelt Chanukah pic.twitter.com/trYvI9KPR9 — 🎄Sƚαɾ ƚɾҽҽ ƚσρρҽɾ 🎄 (@StarCur1) December 4, 2022

Cada noche se enciende una vela en la “menorah” o “hanukkah” para imitar las luminarias que ardían en el Templo que les fue destruido por los helenos años atrás.

Según el portal KVUE, la menorá tiene nueve ubicaciones para las velas, siendo la vela del medio el shamash, que en hebreo significa “asistente”, que enciende todas las demás velas cada noche. La primera noche es una vela además del shamash, con las ocho velas encendidas para cuando termina Janucá.

A medida que se enciende la menorá, se declaran y recitan bendiciones en hebreo. Además, algunas familias cantan canciones al final del encendido, pero no todas participan. Pero, además de los actos de honra, cada hogar festeja con juegos y comidas propios de la cultura judía.

De hecho, los celebrantes judíos a menudo cocinan tortitas de patata conocidas como “latkes” durante la festividad, sirviéndolas a veces con compota de manzana o crema agria. Otro plato tradicional es una rosquilla de mermelada, o “sufganiyot”.

Otra tradición es el juego del “dreidel” en el que se hace girar una peonza, lo que conocemos como una pirinola en occidente. Este objeto tiene varias caras en las que esta inscrita una letra hebrea, y de acuerdo con la que caiga, el jugador debe aportar o quitar monedas al juego; es como el póker.

Sin embargo, según informa portal KVUE, las “monedas” en cuestión en realidad están hechas de chocolate, envueltas en una lámina de estaño dorada para parecerse al dinero y llamadas “gelt”, informó USA Today.

Los cuatro símbolos del Dreided:

• Nun: Hebreo para “ninguno”. Aterriza en esto y no haces nada.

• Gimmel: Hebreo para “grande” o “grande”. ¡Esto le permite al jugador ganar todo el bote!

• Shin: Hebreo para “fue” o “sucedió”, pero en el contexto del juego significa “la mitad”. El jugador gana la mitad de lo que hay en el bote.

• Heh: Hebreo para “allí”, pero en el contexto del juego significa “poner”. El jugador tiene que poner una de sus piezas de gelt en la olla.

Play

Hanukkah: The Festival of Lights Starts Tonight | National Geographic Hanukkah, which begins at sundown on December 12 in 2017, is one of the most joyous of Jewish holidays. Learn more about the traditions and history behind the Festival of Lights known as Hanukkah (also spelled Chanukah). The celebration lasts for eight nights and days each year around the same time as Christmas. ➡ Subscribe:… 2017-12-12T18:00:03Z

LEER MÁS: México: Asesinan a mujer embarazada de nueve meses y roban a su bebé