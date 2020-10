Halloween es una de las celebraciones más esperadas por los niños en los Estados Unidos. Este año se celebra el sábado 31 de octubre de 2020, por lo que es oportuno que desde ya vayan preparando sus mejores disfraces y dulces para celebrar en grande. Halloween, tradicionalmente llamado ‘Víspera de Todos los Santos’, se celebra la noche anterior al ‘Día de Todos los Santos’ de la comunidad católica, cuya festividad se celebra el 1 de noviembre de 2020, el primer domingo del mes de noviembre.

En los Estados Unidos es una tradición que las familias vistan disfraces acorde a la temática y entreguen dulces a los niños de su vecindario. Al igual que decorar las casas acorde a la temática para hacer mucho más espeluznante dicha celebración.

La historia de Halloween

De acuerdo con History.com, la tradición se originó con el antiguo festival celta de Samhain, cuando la gente encendía hogueras y usaba disfraces para protegerse de los fantasmas. En el siglo VIII, el Papa Gregorio designó el 1 de noviembre como una festividad para honrar a todos los santos. Posteriormente, el Día de Todos los Santos incorporó algunas de las tradiciones de Samhain. La noche anterior al ‘Día de Todos los Santos’ se conocía como ‘All Hallows Eve’ y poco tiempo después, como Halloween. Con el pasar de los años, Halloween se convirtió en una festividad para pedir dulces, tallar calabazas con figuras tenebrosas, reunirse con amistades, vestir disfraces y comer dulces al final del día.

En la actualidad, los ciudadanos estadounidenses gastan anualmente 6 mil millones de dólares en celebraciones de Halloween, lo que lo convierte en el segundo feriado comercial más grande en los Estados Unidos después de Navidad, según reseña History.com.

Halloween 2020: 5 películas ideales para disfrutar en familia

Si bien ya el año 2020 parece como una película ideal para Halloween, durante la celebración también se acostumbra a ver las cintas más icónicas de estas fechas, que veces son espeluznantes, terroríficas e incluso hilarantes

En un Halloween particularmente diferente, quizás la mejor opción sea quedarse en casa viendo una película en vez de salir a pedir dulces, es por eso que preparamos este conteo con 5 películas recomendadas para disfrutar esta noche de brujas en familia:

The Addams Family (1991)

Después de aquella serie clásica de esta extravagante familia nadie creyó que una película tuviera tanto éxito, pues después de esta cinta vino una segunda y algunos reboots ya sin tanta proyección y recientemente una animada, pero aquí cae muy bien el dicho que dice “segundas partes nunca fueron buenas”, pues nada igualó a esta película que sin duda han visto muchas veces y se convirtió en un clásico de culto.

The Addams Family (1991) Trailer #1 | Movieclips Classic TrailersCheck out the official The Addams Family (1991) Trailer starring Christina Ricci! Let us know what you think in the comments below. ► Buy or Rent on FandangoNOW: https://www.fandangonow.com/details/movie/the-addams-family-1991/1MV2b95ccface091d0e1880b777c238505d?ele=searchresult&elc=the%20addam&eli=0&eci=movies&cmp=MCYT_YouTube_Desc Starring: Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd Directed By: Barry Sonnenfeld Synopsis: Con artists plan to fleece an eccentric family using an accomplice who claims to… 2018-07-12T22:17:39Z

Beetlejuice (1988)

Otra película indispensable de Tim Burton donde vemos a este extraño y muy musical fantasma que busca regresar al mundo de los vivos sin importar a la familia que vive ahora en la que fue su casa.

Hocus Pocus (1993)

Otro clásico de culto, una historia de brujas en pleno Halloween que incluso cuenta con un misterioso gato, antes de Sabrina, la bruja adolescente, ellas reinaban en la pantalla grande.

Hocus Pocus (1993) Trailer"When three 17th century Salem witches are accidentally summoned by modern-day pranksters, the 300-year-old trio sets out to cast a spell on the town and reclaim their youth, but first they must outwit three kids and a talking cat." This is for entertainment purposes only. Movie Trailer Locker claims no ownership of content. © Walt… 2016-09-25T18:41:18Z

Ghostbusters (1984)

Otro clásico de la cultura pop. Esta película de cazadores de fantasmas se volvió tan famosa que tuvo una secuela más, además de una caricatura.

Ghostbusters (1984) Trailer #1 | Movieclips Classic TrailersCheck out the official Ghostbusters (1984) trailer starring Bill Murray! Let us know what you think in the comments below. ► Buy or Rent on FandangoNOW: https://www.fandangonow.com/details/movie/ghostbusters-1984/1MVe81e4de7712497c9706da8335dafeadc?ele=searchresult&elc=ghostbusters&eli=0&eci=movies?cmp=MCYT_YouTube_Desc Starring: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver Directed By: Ivan Reitman Synopsis: Three former parapsychology professors set up shop as a unique ghost removal service. Watch More Classic… 2018-02-16T23:53:30Z

Shaun of the Dead (2004)

Todos somos fanáticos de una buena película de zombies, y esta no decepciona. Aquí un grupo de amigos intenta sobrevivir a un apocalipsis muy a su estilo y los resultados son en igual proporción aterradores y muy divertidos.

Shaun of the Dead Official Trailer #1 – Simon Pegg Movie (2004) HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Shaun of the Dead Official Trailer #1 – Simon Pegg Movie (2004) HD Shaun of the Dead Trailer – Directed by Edgar Wright and starring Simon Pegg, Nick Frost, Dylan Moran,… 2012-01-10T07:18:45Z