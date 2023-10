Halloween 2023: Películas ideales para disfrutar en familia

¿Te gusta experimentar el miedo y el suspenso? Pues aprovecha que llegó el mes de octubre, donde el terror, lo macabro, lo paranormal y lo espeluznante llega junto a la fiesta de Halloween, que este año caerá la noche del martes 31 de octubre.

Prepara las palomitas de maíz, unas buenas bebidas, y solo o en compañía, horrorízate viendo las mejores películas de miedo. En este artículo te vamos a enseñar un listado de las mejores películas de miedo, para que escojas la que más adrenalina produzca en tu cuerpo, y la que hará de tus noches una pesadilla.

20 Películas ideales para disfrutar en familia este Halloween 2023

1. Terror en el espacio – ‘Life (Vida)’

‘Life (Vida)’ es más que sus referencias a ‘Alíen: El octavo pasajero’ o a otros clásicos del género como ‘La cosa: El enigma de otro mundo’ o la serie ciencia ficción pulp de los años 50 y los 60. Convierte a su villano en una amenaza casi fantasmal, cambiando a los instintivos Xenomorfos por un depredador mucho más astuto y calculador, más parecido al Hal 9000 de ‘2001: Una odisea en el espacio’ que al Predator de ‘Depredador’.

2. Insidious: La última llave

La cuarta parte de la saga de películas de terror Insidious, estrenada en 2018, es más un tributo al personaje de Elise (Lin Shaye), que un añadido al centro del argumento. Con todo, brindar contexto acerca de las capacidades psíquicas que posee y cómo influyó esa característica en su vida, resultó interesante. Dirigida por Adam Robitel, es casi un capítulo independiente de la franquicia y puede disfrutarse sin haber visto las inmediatas tres. Sin embargo, como las anteriores, también se enfoca en el tópico de lo sobrenatural y lo que ocurre en el misterioso más allá.

3. Jaula

Los niños terríficos son un tópico tradicional de las películas de terror. Algo que Ignacio Tatay llevó a un nuevo nivel en 2022. Cuando Paula (Elena Anaya) y su marido (Pablo Molinero) recogen una niña desconocida (Eva Tennear), no imaginan que lo que parecen delirios de una pequeña traumatizada, es una puerta a un mundo siniestro. Uno que se hace cada vez más inquietante a medida que la película muestra sus secretos y termina por desafiar incluso las teorías más extrañas.

4. Sonríe

El debut de Parker Finn estrenada en el año 2022, es una combinación de elementos sobrenaturales con una mirada siniestra sobre el duelo dentro del género de películas de terror. Lo que comienza por un suicidio, se convierte en un suceso que transmite como una infección siniestra. Poco a poco, Rose Cotter (Sosie Bacon) descubrirá que el horror se manifiesta incluso a través de una sonrisa. La más retorcida y espeluznante de ellas.

5. Terrifier

La trama que rodea a este violento asesino serial, es una combinación de gore y coulrofobia. Todo, mezclado en un relato directo y ultrasangriento que hizo de la cinta y su secuela, un suceso entre fanáticos. En la actualidad, su director, Damien Leone, que comenzó con un corto sobre el personaje central que lo llevó a la fama, trabaja en una tercera parte. Lo que confirma que Art, el payaso (David Howard Thornton) es el más reciente personaje icónico del género.

6. La Novia de Frankenstein (1935)

La Novia de Frankenstein es una obra maestra que ha superado el paso del tiempo con creces, pues sus insinuaciones temáticas sobre intolerancia y homosexualidad aún tienen mucha fuerza. El inmortal Boris Karloff le da muchísima humanidad a un ser incomprendido que intenta hacer amigos pero que se topa con odio injustificado debido a su aspecto; su encuentro con un violinista ciego provee algunas de las escenas más memorables de toda la colección de monstruos de Universal. A esto le agregamos una dirección elegante de James Whale con claras inspiraciones en el expresionismo alemán e imágenes impresionantes, como la icónica figura de la Novia de Frankenstein de Elsa Lanchester o la mano del monstruo saliendo de los escombros, para recordarnos el poder que tiene la imaginación cuando se combina con lo grotesco en el cine.

7. Tesis (1996)

La ópera prima de Amenábar es una película de suspenso y un drama criminal que tiene como personaje principal a Ángela (Ana Torrent), una chica que realiza su tesis sobre violencia audiovisual, pero en su búsqueda de material encuentra un video sobre una joven que es torturada hasta la muerte. Su inquietud la lleva a enterarse que esa mujer estudió en el mismo colegio y poco a poco comienzan a ocurrir desapariciones y muertes inesperadas que se relacionan a ella.

Una cosa es clara: el director español sabe a la perfección cómo mantener la atención del espectador, pues a través de imágenes provocativas y pistas que va regando a lo Hitchcock, la película desarrolla tensión y plasma un tono de suspenso y terror, no por nada fue reconocida con el Goya a Mejor Película y eso que el género de terror históricamente ha sido relegado por los galardones. Lo que nace como una simple investigación académica, se transforma en una pesadilla de vida o muerte.

8. El despertar de los muertos (2011)

Una escritora (Rebecca Hall) en duelo se dedica a resolver misterios de apariciones, y el último caso la lleva a un internado de niños aislado. Esta es una buena historia de fantasmas ambientada en un contexto post-pandémico y postguerra, lo cual la hace aún más relevante en 2023. Hall es brillante en el género del horror, y si bien la historia se queda en páramos conocidos, se da tiempo de explorar el deseo y mirada femenina a la par de los agonizantes duelos tras la muerte de alguien amado.

9. Pánico en el transiberiano (1972)

hristopher Lee y Peter Cushing protagonizan esta genial pesadilla en donde pasajeros de un tren intentan sobrevivir a los ataques de un cambiaformas de otro mundo que se hace cada vez más inteligente con cada víctima que consume, pues es capaz de absorber memorias a través de los ojos. Un tren es un gran escenario para el terror porque no hay escapatoria, pero Horror Express lleva este concepto al siguiente nivel con un antagonista que puede tomar la forma de sus víctimas para continuar su implacable matanza. Los pobres pasajeros no saben ni hacia dónde voltear porque la muerte podría estar a la vuelta de la esquina. Aunado a esto tenemos asesinatos horripilantes, sorpresas, caos y un montón de deleitable absurdez, la fórmula perfecta para gozar este maratón de películas de Halloween 2023.

10. Winnie The Pooh Miel y Sangre

La película sigue a Pooh y Piglet, quienes se han vuelto salvajes y sedientos de sangre, mientras aterrorizan a un grupo de jóvenes universitarias y a Christopher Robin cuando regresa al Bosque de los Cien Acres muchos años después de haberse ido a la universidad. Este slasher, que conmocionó al mundo hace unos meses al reinterpretar a queridos personajes animados de Disney, llega por fin a plataformas de streaming tras confirmarse su secuela.

11. El orfanato (2007)

“El Orfanato” es una película española de terror dirigida por Juan Antonio Bayona y escrita por Sergio G. Sánchez. La película se centra en Laura, interpretada por Belén Rueda, quien regresa con su esposo y su hijo adoptivo a la casa de su infancia, que solía ser un orfanato. Su objetivo es convertir la casa en un hogar para niños discapacitados. Sin embargo, poco después de mudarse, comienzan a ocurrir eventos extraños y perturbadores en la casa. Laura se obsesiona con descubrir la verdad detrás de estos eventos, especialmente en relación con un niño imaginario llamado Tomás.

12. Los Otros (2001)

“Los Otros” es una película de terror psicológico dirigida por Alejandro Amenábar en el año 2001. La película está ambientada en la isla de Jersey, durante la Segunda Guerra Mundial, y sigue la historia de Grace Stewart, interpretada por Nicole Kidman, quien vive con sus dos hijos en una mansión aislada mientras espera el regreso de su esposo, que está combatiendo en la guerra. La trama gira en torno a Grace, quien vive convencida de que su casa está siendo visitada por espíritus y que la casa está embrujada. Contrata a un grupo de sirvientes para ayudar en la casa y cuidar de sus hijos, quienes sufren de una enfermedad rara que los hace altamente sensibles a la luz del sol.

13. Un lugar tranquilo’ (John Krasinski, 2018)

una película que logra una tensión insoportable sin necesidad de casquería ni artificios. Aquí no encontrarás sustos baratos a golpe de sonido, pero sí la silenciosa historia de una familia que vive en una casa en el bosque sin poder hacer ningún ruido. Y es que ahí fuera hay algo atroz que se guía por el sonido. Si crees que no poder hablar es una sensación exasperante, espera a ver la siguiente…

14. No respires’ (Fede Álvarez, 2016)

Unos jóvenes ladrones creen haber encontrado una oportunidad para llevar a cabo el robo perfecto. Su objetivo es un ciego solitario, poseedor de miles de dólares ocultos en su casa. Solo hay dos problemas: que el ciego es un psicópata y que estos incautos no lo saben.

15. El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs) – 1991

s la película de terror con mejor calificación promedio en IMDb (Internet Movie Database), y cuenta la historia de Clarice Starling, una agente en entrenamiento del FBI que busca la ayuda del asesino psicópata convicto Hannibal Lecter para intentar atrapar a otro asesino. Ganó cinco premios Óscar, entre los que destacan Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Actriz.

16. El Legado del Diablo (Hereditary) – 2018

Este filme cuenta la historia de Annie Graham y su familia, que se mudan a la casa de la madre de Annie y matriarca de la familia después de su muerte. Sin embargo, empiezan a surgir problemas cuando Charlie, la hija de Annie, empieza a ver apariciones paranormales. Para muchos, esta película fue una de las ausencias más sorprendentes de los Premios Óscar 2019.

17. ¡Huye! (Get Out) – 2017

Esta es la historia de Chris Washington, un joven afroamericano que va a conocer a los padres de Rose, su nueva novia, en una casa tradicional estadounidense caucásica. Allá, Chris descubrirá que la familia de Rose oculta un retorcido secreto. Fue galardonada con el premio Óscar al Mejor Guion Original, e incluso fue nominada a Mejor Película.

18. Háblame (Talk To Me) – 2023

Tildada como una de las mejores películas de terror de este año (si no la mejor), cuenta la historia de Mia, una joven que no puede dejar de pensar en la reciente muerte de su madre, hasta que, junto a un grupo de amigos, encuentra una mano embalsamada que le permite invocar espíritus. Sin embargo, los problemas empiezan cuando las puertas al más allá no quedan bien cerradas.

19. El resplandor” (The Shining, 1980)

Dirigida por Stanley Kubrick y basada en la novela de Stephen King, esta película es un clásico del género. La historia sigue a Jack Torrance mientras cuida un hotel aislado junto a su familia durante el invierno. La locura y el terror se apoderan de él en este lugar embrujado.

20. El conjuro” (The Conjuring, 2013)

Basada en eventos paranormales reales, esta película sigue a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren mientras se enfrentan a una aterradora presencia en una casa embrujada.

