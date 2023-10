Halloween 2023: Frases para compartir

Halloween es la fiesta más terrorífica de todos los tiempos, donde el mundo de los vivos y de los muertos se confunde en un festejo que este 2023 acontecerá el próximo martes 31 de octubre.

Como dicta la tradición en este día disfrazarse y pedir dulces es la actividad más divertida de la noche, pero si eres de los que gusta disfrutar y sacarle provecho a la jornada aun unos días antes de la fecha, una buena alternativa es enviarle a tus familiares y amigos, unas buenas frases y mensajes tenebrosos, satíricos y escalofriantes que sirvan de antesala a toda la magia que trae esta celebración.

6 Days Until #Halloween 🎃 — Halloween Countdown (@HalloweenCounts) October 25, 2023

Para darle esa magia especial “al truco o trato”, de la noche más aterradora del año, te invitamos a que tomes cualquier dispositivo móvil, y le envíes las mejores frases de Halloween a tus seres queridos y amigos ¡Escoge esas que no los dejen dormir, y les llene de pánico. O por el contrario esas que los hagan sentir especiales en la cueva de tu corazón!

Frases para compartir en este Halloween 2023

● “¡Hola! ¡ Soy Chucky quieres jugar conmigo !”.

● “¡ Ring ! ¡ Ring !… Morirás en 7 días…”

● “Pa’ que te compras una máscara para Halloween si con un elástico tienes suficiente?” (Miss Borderlike)

● “Esta noche quiero ser bruja y volar a hechizarte”. (Anónimo)

● “Tengo el traje perfecto para Halloween: me voy a disfrazar de “Tenemos que hablar”. Eso sí que da miedo”. (Anónimo)

● “Para celebrar Halloween necesito cosas feas que asusten, ¡así que dime cuánto cobras!” (Anónimo)

● “Esto de ser bruja y hacerme pasar por ciudadana normal me tiene agotada”. (Anónimo)

● “No a la caza de brujas. Dejen en paz a mis amigas”. (Anónimo)

● “¡Happy Halloween! Recuerda: No pierdas mucho tiempo en la máscara…sólo una peinada y estás lista!”. (Anónimo)

● “El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura”. (Anónimo)

● “Mi amor, esta noche me gustaría que fueras un diablo…para que entres en mi infierno” (Anónimo)

● “Deja que el terror forme parte de esta bonita noche”. (Anónimo)

● “Entre fantasmas, calabazas y hechizos, prepárate para una noche de muchos gritos”. (Anónimo)

● “¡Los voy a matar a todos! Los voy a volver locos y los voy a matar a todos. Soy el conjunto de todas sus pesadillas, sus peores sueños hechos realidad. Soy todo lo que les da miedo” (It)

● “¿Has sentido alguna vez esas cosas punzantes en la nuca? Son ellos…”. (El Sexto Sentido)

● “1,2 Freddy viene por ti. 3,4 cierra la puerta. 5,6 toma el crucifijo. 7,8 mantente despierto. 9,10 nunca más dormirás”. (Pesadilla en la calle del infierno)

● ¡”Súbete a mi escoba, nos alejamos de los fantasmas!”. (Anónimo)

● “Los zombis comen cerebros, no te preocupes, estás a salvo”.

● “Los hombres lobo aúllan. Los fantasmas merodean. Halloween ya está sobre nosotros”.

● “Esta noche te daré dulces, miedo y algo más”.

● “Los muertos resucitan, los murciélagos vuelan, el terror ataca y los gritos resuenan, porque esta noche es Halloween”.

● “Esta noche, antes de acostarte, mira debajo de la cama por si hay algún monstruo”.

● “Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que pronto moriremos”.

● “La vida contigo nunca es aburrida. Eres mi demonio de Halloween favorito”.

● “Sin trucos, eres mi regalo de Halloween”.

● “No pasar Halloween contigo es una idea aterradora”.

● “Eres la calabaza más linda del huerto”.

● “¿Puedes ser mi regalo de Halloween?”

● “Espero que hoy te diviertas tanto como las arañas y los murciélagos que viven en tu casa. ¡Feliz Halloween!”

● “Eres una momia especial, ¡feliz Halloween!”

