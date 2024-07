Gypsy Rose Blanchard está embarazada

Gypsy Rose Blanchard se encuentra viviendo una nueva etapa en su vida. La estrella de Gypsy Rose: Life After Lockup anunció que ella y su novio, Ken Urker, están esperando su primer hijo juntos.

La futura mamá compartió noticia en su canal de YouTube. “Estoy feliz de anunciar que tengo 11 semanas de embarazo”, dice Gypsy mientras se sienta frente a la cámara con un vestido blanco. “Ken y yo esperamos nuestro primer hijo en enero de 2025. Ambos estamos muy emocionados. Esto no fue planeado en absoluto, fue completamente inesperado. Pero ambos estamos muy emocionados de emprender este nuevo viaje de la paternidad”.

Gypsy continuó contando que comenzó a sospechar que estaba embarazada cuando empezó a antojarse jugo de naranja. Después no le llegó el periodo. Pero ella no pensaba que estaba embarazada porque su médico le había dicho que lo más probable iba a necesitar medicamentos para la fertilidad. Pero eso no fue necesario. “Cuando no me llegó el periodo pensé que estaba teniendo problemas con la ovulación”, explicó ella. “Fue entonces cuando le envié un mensaje de texto a Ken y me dijo: ‘¿Te has hecho una prueba de embarazo?'”

Play

Gypsy dice que no pensó que fuera necesario, pero lo hizo y Ken tenía razón. “Luego me hice una prueba y resultó positiva”, dice en su canal. “Y entonces todo tuvo sentido”.

“Hasta ahora, el embarazo ha sido muy sencillo en cuanto a síntomas”, añade. “Creo que el cansancio está empezando a desaparecer un poco. Ese fue siempre el síntoma más importante para mí: siempre estoy cansado y con sueño. Así que eso ha sido algo con lo que he estado lidiando. El resto ha sido bastante manejable”.

Gypsy Rose Blanchard announces she is pregnant with her first child. pic.twitter.com/HYyyoXBuW7 — Pop Base (@PopBase) July 9, 2024

Gypsy dice que su futuro se ve brillante para ella y su novio, con quien reconnectó este año. “Vamos a permanecer juntos, no nos vamos a separar. Ahora somos una familia. Y por más poco convencional que haya sido esta relación y este niño, no podría estar más feliz y esto es una bendición. Encontré mi libertad de una manera que nunca esperé y estoy bien con eso. Todo lo que me ha pasado en mi vida de repente no importa porque todo me llevó a ser quien soy hoy, y todo me llevó a este momento. aquí y ahora. Y es una bendición decir que lo logré”.