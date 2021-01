Murió Gregory Sierra: ¿Cómo murió el legendario actor de Sanford and Son?

Gregory Sierra, mejor conocido por sus papeles en “Sanford and Son” y “Barney Miller”, falleció. Su esposa habló con CNN y confirmó que había fallecido de cáncer el 4 de enero de 2021. La mujer dijo que el actor había estado luchando contra el cáncer durante mucho tiempo antes de su muerte. Tenía 83 años.

Aunque sus papeles más reconocidos fueron como Julio Fuentes en Sanford and Son y el detective Miguel “Chano” Amanguale, en Barney Miller, Sierra fue un actor prolífico.

El actor tenía más de 125 créditos de actuación según su página de IMDB.

El histrión fue una estrella invitada recurrente en varios programas de televisión populares también, incluidos Soap, Miami Vice, Hill Street Blues y Murder She Wrote.

Una pérdida para la familia de “Star Trek”

Aunque los llamados Trekkies podrían no reconocer su rostro, Sierra era miembro de la familia Star Trek. El actor apareció en un episodio de Star Trek: Deep Space Nine como el cardassiano, Entek. Incluso los fanáticos que no reconocen a Sierra, probablemente recuerden su increíble interpretación de Entek.

El personaje apareció en el episodio “Second Skin”, en la tercera temporada del programa.

Era un operativo de la organización de operaciones encubiertas de Cardassian, la Orden de Obsidiana. Como parte de su misión de vincular a un funcionario cardassiano de alto nivel a una rebelión clandestina, Entek secuestró a Kira Nerys y la alteró quirúrgicamente para que pareciera cardassiana. Luego convenció al funcionario de que ella era su hija y utilizó un interrogatorio para que el funcionario revelara sus vínculos con la rebelión.

Cuando el Capitán Sisko, Odo y Garak, un ex miembro de la Orden de Obsidiana, aparecieron para rescatar a Kira, Garak mató a Entek en la lucha. La historia insinuaba que había alguna conexión previa entre Garak y Entek, pero esto nunca se reveló debido al secreto de Garak sobre sus conexiones con la Orden de Obsidiana.

Una carrera de actuación de por vida

La gente informó que Sierra comenzó su carrera como actor de Shakespeare en Nueva York. Trabajó tanto con la National Shakespeare Company como con el festival Shakespearean de Nueva York antes de actuar en otra etapa en la ciudad de Nueva York.

Hacia fines de la década de 1960, Sierra se mudó a California para seguir una carrera en la actuación televisiva. Su carrera no tardó en despegar. Consiguió sus primeros papeles en 1969, y en 1970 aparecía como invitado habitual en una variedad de programas.

I read this & wept.I thank Olivia for sharing.Gregory Sierra Will forever be with us.Those that knew him. His laughter His wit His kindness His extraordinary artistic ability.He was a friend a Mentor a force of nature that I was so grateful to have known & worked with. RIP #SSWA https://t.co/GLwS55rxpf

— Edward James Olmos (@edwardjolmos) January 23, 2021