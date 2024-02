Grammy Awards 2024: Lista de ganadores

Presentado una vez más por Trevor Noah, los Premios Grammy 2024 se llevaron a cabo en vivo la noche del domingo 4 de febrero desde las 8:00 p.m. en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos.

Entre las artistas ganadoras estuvieron Miley Cyrus quien ganó en la categoría de Best Pop Solo Performance con su canción Flowers. De igual manera, Taylor Swift ganó como Best Pop Vocal Album con Midnights, mientras que Billie Eilish fue victoriosa como Song of the Year por What Was I Made For?

En cuanto a los latinos, la cantante colombiana Karol G, recibió su primer Grammy anglo, por Mejor Álbum de Música Urbana con Mañana será bonito, y lo hizo de manos de su compatriota Maluma. En la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo hubo un empate entre Juanes con Vida Cotidiana y Natalia Lafourcade con De todas las flores.

Peso Pluma se llevó el premio de Mejor Álbum de Música Mexicana por Génesis. El Mejor Álbum Tropical fue para Rubén Blades. El premio de Mejor Álbum Pop Latino fue para Gaby Moreno por su disco X Mi (Vol. 1). El Mejor Álbum de Jazz Latino fue para Miguel Zenón y Luis Perdomo por El Arte Del Bolero Vol. 2.

Por su parte, SZA, la más nominada de todas, se llevó el premio a la mejor canción R&B. Y los Beatles se llevaron un Grammy al mejor video musical por I’m Only Sleeping.

A continuación la lista completa de ganadores de los Grammy Awards 2024:

Mejor álbum del año: Midnights – Taylor Swift

Mejor grabación del año: Flowers – Miley Cyrus

Mejor canción del año: What Was I Made For? – Billie Eilish

Mejor álbum vocal pop: Midnights – Taylor Swift

Mejor interpretación pop en solitario: Miley Cyrus – Flowers

Mejor artista revelación: Victoria Monet

Mejor actuación de dúo/grupo pop: SZA Ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Mejor álbum de música urbana: Karol G – Mañana será bonito

Mejor canción R&B: SZA – Snooze

Mejor grabación pop dance: Kylie Minogue – Padam Padam

Mejor álbum country: Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Mejor álbum rap: Killer Mike – Michael

Mejor canción rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Mejor actuación rap: Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

Mejor álbum rock: Paramore – This Is Why

Mejor actuación rock: Boygenius – Not Strong Enough

Mejor canción rock: Boygenius – Not Strong Enough

Mejor grabación dance/electrónica: Skrillex, Fred again.. & Flowdan – Rumble

Mejor álbum dance/electronica: Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

Mejor álbum latino tropical: Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) – Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de música mexicana (incluído tejano): GÉNESIS – Peso Pluma

Mejor álbum pop tradicional vocal: Laufey – Bewitched

Mejor álbum de americana: Jason Isbell and the 400 Unit – Weathervanes

Mejor actuación metal: Metallica – 72 seasons

