Grammy 2022: lista completa de los ganadores de la noche

La edición 64 de los Premios Grammy se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas este domingo 3 de abril . El evento que se encarga de mostrar quiénes han sido los elegidos para alzar el famoso gramófono, pues la noche estuvo lleno de sorpresas y presentaciones de diferentes artistas de la talla de Billie Eilish, Justin Bieber, Lady Gaga, H.e.r, entre otros.





GRAMMYs 2022: Countdown to Music's Biggest Night From the top nominees and artists to watch, to the biggest snubs and surprises, ET breaks down what you can expect during Sunday's GRAMMY awards. Presented by Wells Fargo. 2022-04-02T00:20:24Z

El galardón tan esperado de la noche a “Mejor Álbum del Año” se lo llevó la revelación de la noche, el jazzista Jon Batiste, con su álbum ‘We are’. Asimismo, el dúo integrado por Bruno Mars y Anderson Paak se llevaron otros dos Grammy’s en la categoría “Grabación del año” y “Canción del año”. Todo esto por su exitoso tema ‘Leave the Door Open’.





Zelensky made a surprise appearance at the 2022 Grammy Awards President Zelenskyy Makes a Surprise Appearance at Grammy Awards 2022. Support ICTV Facts editorial office which works 24/7 on the information front of the war with Russia. Help for ICTV Facts 👇👇👇 fakty.com.ua/ua/donate/ (fakty.com.ua/ua/donate/) vikna.tv/donate/?donate=pop-up Read all the key news of Ukraine and the world HERE ➡️ fakty.com.ua/en/ (fakty.com.ua/en/) We speak the language of facts!… 2022-04-04T09:09:10Z

La artista Olivia Rodrigo, consiguió alzarse con el gramófono dorado en la categoría de mejor nueva artista, por otra parte, esta ceremonia será recordada también por la participación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, en el que pidió ayuda internacional en medio del conflicto. “La paz llegará a todas nuestras ciudades en Ucrania y seremos libres como ustedes lo son hoy en el escenario de los Grammy”.





GRAMMYS 2022: Momentos Más OMG + GANADORES Más Destacados #GRAMMYS2022: Momentos Más OMG + GANADORES Más Destacados #BillieEilish #JBalvin #MariaBecerra #Grammys #BTS #LadyGaga #OliviaRodrigo #DojaCat #Sza #DuaLipa a noche más grande de la música se celebró por todo lo alto este domingo en Las Vegas. Bruno Mars, como parte de Silk Sonic, se encargaron de abrir los Grammy con su tema súper energético ‘777’… 2022-04-04T07:04:10Z

La lista completa de galardonados





Watch: MON LAFERTE Performs "La Mujer" | 2022 GRAMMYs Premiere Ceremony Watch Mon Laferte's performance of "La Mujer" at the 2022 GRAMMYs Premiere Ceremony. About the Recording Academy / GRAMMYs: Recording Academy is the world's leading society of musical professionals and is dedicated to celebrating, honoring, and sustaining music's past, present and future. Connect with the Recording Academy / GRAMMYs: WEBSITE: grammy.com FACEBOOK: grm.my/2gcTcMk TWITTER: grm.my/2gDUHUD… 2022-04-03T22:08:43Z

GRABACIÓN DEL AÑO:

“Leave The Door Open”, Silk Sonic.

CANCIÓN DEL AÑO:

“Leave The Door Open”, Silk Sonic.

ÁLBUM DEL AÑO:

“We Are”, Jon Batiste.

MEJOR NUEVO ARTISTA:

Olivia Rodrigo.

MEJOR ÁLBUM COUNTRY:

“Starting Over”, Chris Sapleton.

MEJOR ACTUACIÓN RAP:

“Family Ties”, Baby Keem y Kendrick Lamar.

MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL:

“Drivers License”, Olivia Rodrigo.

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL:

“Sour”, Olivia Rodrigo.

MEJOR ACTUACIÓN POP GRUPAL O EN DÚO:

“Kiss Me More”, Doja Cat ft. SZA.

MEJOR ÁLBUM R&B:

“Heaux Tales”, Jazmine Sullivan.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA:

“El Último Tour Del Mundo”, Bad Bunny.

MEJOR ÁLBUM LATINNO DE ROCK O ALTERNATIVO:

“Origen”, Juanes.

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO:

“Mendó”, Álex Cuba.

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO:

“Salswing!”, Rubén Blades.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA:

“A Mis 80’s”, Vicente Fernández (póstumo).

MEJOR BANDA SONORA PARA MEDIOS VISUALES:

“The Queen’s Gambit”, Carlos Rafael Rivera.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO:

“Mirror Mirror”, Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL:

“Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL:

“Songwrights Apothecary Lab”, Esperanza Spalding.

MEJOR ACTUACIÓN CORAL:

“Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony Of A Thousand'” , Gustavo Dudamel (Orquesta Filarmónica de Los Ángeles)