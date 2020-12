Google celebra el Fin de Año 2020 con un Google Doodle en donde se puede apreciar un reloj de cuco entrelazo con las características letras coloridas que forman parte del logotipo de la página de inicio del motor de búsqueda de la compañía tecnológica.

El Google Doodle para despedir el 2020 es animado y expulsa confetti al momento que es pulsado por cada uno de sus visitantes. Por otra parte, desplaza a los usuarios a un motor de búsqueda en donde brindan información útil sobre los orígenes de la Nochevieja.

“¡Feliz víspera de Año Nuevo! Ha sido un año de cuco, pero el reloj de 2020 está corriendo. La cuenta regresiva comienza ahora y cuando el reloj marque la medianoche, un nuevo año extenderá sus alas”, puntualizó Google en una publicación en Twitter para despedir un año tan atípico como lo fue el 2020.

It's been a cuckoo year, but 2020's clock is ticking 🕰 The countdown begins now, & when the clock strikes midnight, a new year will spread its wings 🐦 #GoogleDoodle → https://t.co/iqR58eSeR9 pic.twitter.com/cMBJp4mpcF

Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, Argentina, México y Panamá son algunos de los países en donde los usuarios pueden disfrutar del Google Doodle para despedir el 2020 en la página principal del motor de búsqueda de Google.

En el pasado, Google acostumbraba a despedir cada año con un Google Doodle de un animal. Hace un año, el motor de búsqueda mostraba con mucho orgullo a Froggy, la rana meteorológica que aparecía disfrutando a plenitud de los fuegos artificiales para despedir al 2020.

De acuerdo con el calendario gregoriano, el último día del año es el 31 de diciembre. En muchos países, las vísperas de Año Nuevo se celebran con fiestas nocturnas en donde se suele disfrutar bailando o con una cena tradicional. Asimismo, se acostumbra a disfrutar de los fuegos artificiales a la medianoche y muchos cristianos asisten a servicios religiosos para honrar la llegada de un nuevo año.

