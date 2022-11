Gloria Trevi está de gira con ‘Isla Divina World Tour’

La talentosa cantante mexicana Gloria Trevi de 54 años de edad, está nuevamente de gira con ‘Isla Divina World Tour’. Y es que han pasado tres años desde el último lanzamiento de su álbum. La gira que comenzó en el mes de enero por México y hace poco pasó por la gran manzana. Gloria se presentó recientemente en el Hulu Theater de Madison Square Garden el pasado 11 de noviembre del 2022, en la ciudad de Nueva York, donde compartió, canto y bailo todos los hits que la han hecho la estrella mundial que es. El concierto comenzó con la canción ‘Que hago aquí’. Vestida angelical y con alas, al lado de sus bailarines, Gloria deleito al público con su presencia y su voz.

Una noche inolvidable

Por dos horas, la mega estrella, mantuvo la atención de sus fanáticos con sus coreografías y su divertida personalidad. El escenario se vistió de colores llamativos, flamingos, bailarines futurísticos y hasta un barco donde Trevi cantó todos sus hits, incluyendo ‘Cinco Minutos’, ‘Pelo Suelto’, ‘Con los Ojos Cerrados’ y su reciente hit ‘Él se equivocó’ cuál tiene más de 7.8 millones de vistas por YouTube y es el tercer sencillo de su más reciente álbum ‘Isla Divina’. La diva hasta beso el suelo de la tarima y le agradeció a su público latino por todo su amor y apoyo. Entre cambios de vestuarios, con maleta en mano, Gloria mantuvo a sus fanáticos bailando y gozando toda la noche.

Gloria Trevi – El Se Equivocó (Official Video) Stream 'Isla Divina' on your favorite streaming platform

Itatí Cantoral y su familia dijeron presente en el concierto de Nueva York. Trevi y su esposo Armando Gómez son los padrinos de la Primera Comunión de María Itatí, hija de la actriz mexicana.

Trevi tendrá una serie basada en su vida personal

La vida de la cantante mexica ha estado llena de bajas y altas y muy pronto los seguidores de Gloria podrán conocer un poco más de su historia. “Ellas soy yo: Gloria Trevi” la docuserie será protagonizada por la actriz venezolana Scalet Gruber. Luka Montellano, Valentina Delgado, Lu Rosette, Regina Villaverde también formarán parte de la producción dándole vida a todas las etapas de la vida de la cantante. Las grabaciones de la serie ya arrancaron en la ciudad de México y será producida por la mexicana Carla Estrada. La bioserie se dice estará formada de 50 capítulos y se estrenará el próximo 2023.

La gira ‘Isla Divina World Tour’ continuará por Maryland, Carolina del Norte, Atlanta, Georgia, Hollywood, Florida, Monterrey y la Ciudad de México.