La serie biográfica de Gloria Trevi ya es un hecho: El proyecto tiene previsto ser transmitido por Univision y Televisa en el mes de agosto de 2023. Bajo el título de “Ellas soy yo”, la serie constará de 50 episodios que abordarán la historia de vida de la afamada cantante.

La grabaciones de la producción dramática a cargo de Carla Estrada iniciaron durante el pasado 07 de noviembre en México y cuentan con un elenco repleto de grandes estrellas que darán vida a la cantante, de acuerdo con información reseñada por Univision.

La historia de la serie biográfica “Ellas soy yo” abordará diferentes etapas de la vida de Trevi: Desde su infancia hasta los momentos más difíciles que vivió al verse inmersa en un escándalo internacional que la obligó a permanecer en la cárcel durante varios años.

En una entrevista con Univision, la productora Carla Estrada dio a conocer que en la serie no se mostrarán los nombres o se representarán de manera exacta a las personas que no autorizaron su participación en el proyecto.

La serie biográfica de Gloria Trevi cuenta con la narrativa de la historia contada desde el propio punto de vista de la cantante. Sin embargo, Estrada confesó en una entrevista con Univision que se usaron “los ojos de tres chicas más” para el guión.

El elenco de “Ellas soy yo” está conformado por actores como Jorge Poza, Regina Villaverde, Majo Édgar, Ingrid Martz e Ignacio López Tarso.

Esto es lo que necesitas saber:

¿Quiénes interpretarán a Gloria Trevi en su serie biográfica?

Las actrices que darán vida a la polémica compositora e intérprete musical son: Luka Montellano, Valentina Delgado, Lu Rosette, Regina Villaverde y Scarlet Gruber.

Luka Montellano

Montellano interpretará a Gloria en su más tierna infancia.

Valentina Delgado

Delgado será Gloria Trevi a partir de los 6 años. La actriz actualmente toma clases de actuación e interpretó a Silvia Pasquel en la bioserie Silvia Pinal frente a ti.

Lu Rosette

Rosette será Gloria Trevi a la edad de 11 años. Ella comenzó modelando zapatos desde los 11 meses, actividad que ejerció hasta los 8 años. Estudió actuación y ha participado en series como “Los Elegidos”. Obtuvo el papel en el casting realizado en la Ciudad de México.

Regina Villaverde

Villaverde interpretará a Gloria Trevi en la primera etapa de su vida artística. Regina fue seleccionada entre cientos de jovencitas que asistieron al casting convocado por la producción de la bioserie. Ella destaca por su talento y posee aptitudes para desarrollar una gran carrera artística. Actualmente continúa con gran dedicación sus estudios de actuación.

Scarlet Gruber

La actriz venezolana interpretará a Gloria Trevi en la cúspide de su éxito. Gruber ha participado en diversos proyectos de cine y televisión como lo son Si nos dejan, Quererlo todo, Médicos línea de vida, Sin tu mirada, El desconocido, Santiago Apóstol, El tatuaje, entre otros.

¿Cuál fue el mensaje de Gloria Trevi a las actrices que la interpretarán en su serie biográfica?

Durante el pasado 07 de noviembre, los actores que conforman el elenco de “Ellas soy yo” se reunieron para dar inicio a las grabaciones del proyecto en México. En ese momento, Gloria Trevi apareció de manera online y le envió un mensaje a las actrices que la interpretarán en su serie biográfica.

En su mensaje, Trevi mencionó que el reto actoral será muy grande: “Sé que para algunas de ustedes no va a ser nada fácil, van a tener que ponerse en mi piel y estar en mi piel es, en algunos momentos, es derramar muchas lágrimas”.

La intérprete de origen mexicano aseguró que está muy conmovida por la realización del proyecto que será transmitido por Televisa y Univision: “Yo me conmuevo mucho porque, de alguna u otra manera, es como si me viera a mí misma, en esas diferentes etapas en las que, si yo pudiera decirme algo, me diría: Ve adelante, no tengas miedo, solamente no te rindas, Dios está contigo”.