Giselle Blondet reaparece tras quitarse implantes mamarios ¿Cómo está?

Giselle Blondet está feliz y se siente con mucha energía luego de haber tomado la decisión de entrar al pabellón para retirarse sus implantes mamarios. La animadora, de 58 años, ha compartido todo el proceso con su fiel público, y tras su recuperación subió un video a su cuenta de Instagram desde la sala de espera de su cirujano, hasta adonde llegó para su primer control post operatorio.

“Me siento súper bien (…) Hay todo un movimiento con esto porque hay tantos estudios que se han realizado. Ahora la FDA está exigiendo a los doctores antes de poner implantes les dejen saber a la mujer cuáles son los riesgos que están tomando con los implantes. A mí no me dijeron absolutamente nada, señaló. En el video Blondet aprovechó de entrevista a otra paciente que se había realizado el mismo procedimiento, con tan buenos resultados como ella.

La animadora agregó que “Uno a veces tiene miedo de estas cosas, si yo hubiera sabido esto lo hubiera hecho antes, pero no importa, las cosas ocurren cuando tienen que pasar, y ahora a mis 58 años yo estoy peleando por mi salud, porque no hay nada más importante que estar saludable”, recalcó.

Giselle Blondet se quitó los implantes mamarios un mes después de que su hija se sometiera a la misma operación. Ambas sufrieron de Breast Implant Disease, una enfermedad que sufren algunas mujeres que se someten a implantes mamarios, desarrollando síntomas como fatiga, inflamaciones, jaqueca, dolores musculares y pérdida de memoria.

“Se me olvidaban las cosas. Estaba muy cansada, podía dormir 12 horas y todavía se sentía como si no hubiera dormido en meses. Tenía dolor de cabeza, migrañas. Fui a neurólogos, me hice varias radiografías para ver si había algo en mi cerebro, algo en el cuello o algo que estuviera impactando en mis nervios. He ido a quiroprácticos. Todos los doctores, todas las pruebas de sangre y todo salía bien. Me dijeron que no tenía nada, que podía ser hormonal. Hasta que finalmente empecé a investigar y descubrí la existencia de esta enfermedad”, relató Gabriela en un video que subió junto a su madre a Facebook antes de que Blondet fuera operada.

Antes de operarse la conductora explicó que sus implantes eran rugosos, el tipo con el que se tendría mayor disposición a desarrollar la enfermedad.

“Estoy tranquila, emocionada. Me voy a realizar un explante, me van a retirar los implantes mamarios. Tengo una serie de síntomas que me han venido molestando por muchos años y quiero estar más saludable (…) Tengo mucho dolor constantemente, dolor de cabeza, cansancio, fatiga y ya he visto muchos casos donde las enfermedades como la mía, que es artritis reumatoide, se han visto relacionadas con la enfermedad de los implantes mamarios”, afirmó.