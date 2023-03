Fin del misterio: Gisele Bündchen confesó por qué se separó de Tom Brady

La modelo brasileña Gisele Bündchen reveló el verdadero motivo por el que decidió separarse de la leyenda de la NFL Tom Brady.

La pareja que conformaban la brasileña y el exjuagdor de fútbol americano era una de las más famosas de los Estados Unidos. Hasta este testimonio de Bündchen circulaba un rumor: ella lo había dejado porque Brady se había negado a retirarse de la NFL.

“Das el 100% de ti misma y es desgarrador cuando no acaba siendo aquello que esperabas y por lo que trabajaste. Lo único que puedes hacer es cumplir con tu parte”, dijo Bündchen en una entrevista con Vanity Fair.

Gisele desmintió que su decisión de divorciarse haya sido motiva por el regreso de Brady a los campos de juego. Tom regresó a la NFL en 2022 tras haberse retirado el año anterior.

Comentarios hirientes

Como suele ocurrir en estos casos, la separación de la pareja que conformaban Gisele Bündchen y Tom Brady estuvo envuelta en rumores de todo tipo.

La modelo brasileña calificó ese tiempo de la ruptura como “un auténtico infierno”. Además, dijo que le tocó leer y escuchar comentarios “muy hirientes”.

“Es la cosa más loca que he escuchado. Siempre lo he animado y lo continuaré haciendo para siempre. Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créanme. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad”, dijo Bündchen en relación a la versión que indicaba que ella le había dado un ultimátum a su exesposo.

Bündchen lo remarcó una y otra vez: se divorció de Brady porque sentía que sus vidas habían tomado rumbos diferentes.

“Lo que se ha dicho es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. No es tan blanco y negro. Queríamos cosas diferentes. Cuando yo tenía 26 años y él 29, nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que sólo queríamos cosas diferentes y ahora tuvimos que tomar una decisión, pero eso no significa que no ames a la persona. Tienes que tener a alguien que pueda encontrarte en el medio, ¿verdad? Es un baile. Es un equilibrio”, expresó.

La muerte de un sueño

Gisele estuvo casada con Tom por trece años. “Fue la muerte de un sueño”, graficó ella el momento de la separación.

“Cuando amas a alguien, no lo metes en una cárcel y le dices: ‘Tienes que vivir esta vida’. Lo dejas libre para que sea quien es, y si quiere volar en la misma dirección, entonces es increíble”, dijo Bündchen.

