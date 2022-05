¿Dónde ver el documental de Gianluca Vacchi?

Prime Video anunció hoy que el nuevo documental original italiano, Gianluca Vacchi: Mucho Más, se estrenará el 25 de mayo en más de 240 países y territorios a nivel mundial.

“Gianluca Vacchi: Mucho Más” ofrece al público un vistazo dentro del mundo del emprendedor, influencer y DJ, reconocido internacionalmente, Gianluca Vacchi. Rápidamente disparándose como un fenómeno social gracias a sus videos virales, que han generado millones de vistas, Vacchi se jacta de tener más de 22.2 millones de seguidores en Instagram, 21.5 millones en TikTok, 3 millones en Facebook y es considerado el “Rey de las redes sociales”, llegando a un público total de 46.6 millones de personas alrededor del mundo. El documental revela al hombre detrás del personaje, y Vacchi revela importantes aspectos de su vida e infancia, y las profundas relaciones que lo unen a su madre, amigos y a su pareja, la modelo Sharon Fonseca, quien le dio el más grande regalo de su vida: su bebé Blu Jerusalema.

“Estamos emocionados de llevar a nuestros clientes al mundo de Gianluca Vacchi con este sorprendente documental. Construyendo sobre el éxito de series italianas originales recientes, como The Ferragnez; y nuestra película de Laura Pausini, esperamos mostrar un lado de Gianluca que sus fans no han visto antes”, dijo Georgia Brown, quien encabeza el equipo de European Originals, Amazon Studios. “Estoy encantada de ver crecer nuestra lista de contenido italiano y alcanzar nuestra ambición de llevar contenido de talla mundial de parte del talento europeo más emocionante”.

“Estamos felices de anunciar el nuevo documental original italiano protagonizado por Gianluca Vacchi, uno de los personajes más eclécticos y discutidos de la escena contemporánea”, dijo Nicole Morganti, quien encabeza el equipo de Italian Originals, Amazon Studios. “Este proyecto confirma una vez más, que Prime Video busca crear contenido de alta calidad con acceso sin precedentes y sin filtros a personajes con una cantidad extraordinaria de seguidores. Queremos agradecer a Gianluca Vacchi por la generosidad con la que se embarcó en este viaje con nosotros, poniéndose al descubierto y compartiendo como nunca antes aspectos inéditos de su vida privada, mostrando que detrás de una imagen social hay mucho más.”

“Gianluca Vacchi: Mucho Más” es una producción italiana de Masi Film e Indigo para Amazon Studios y estará disponible exclusivamente en Prime Video a partir del 25 de mayo de 2022.

“Gianluca Vacchi: Mucho Más” se une a miles de series de TV y películas en el catálogo de Prime Video, incluyendo producciones originales italianas, disponibles en todo el mundo, como Bang Baby, Laura Pausini – Un placer conocerte, The Ferragnez – La serie, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S1 and S2, y LOL: Chi ride è fuori S1 e S2; además de series galardonadas y aclamadas por la crítica como Fleabag y The Marvelous Mrs. Maisel y éxitos como Jack Ryan, The Boys, Borat – Subsequent Moviefilm, Good Omens y Carnival Row, además de contenido con licencia disponible en más de 240 países y territorios a nivel mundial.

