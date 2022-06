¿Cómo ver el documental de Ghislaine Maxwell en vivo gratis?

La última serie documental que llegará a la televisión es “Quién es Ghislaine Maxwell”, que se estrenó el pasado domingo 26 de junio a las 9:00 p.m. Hora del Este/Pacífico en Starz.

Si no tiene cable o no tiene Starz, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver “¿Quién es Ghislaine Maxwell?” transmisión en línea:

Avance de ‘¿Quién es Ghislaine Maxwell?’

Play

Who is Ghislaine Maxwell? | Official Trailer | STARZ As the enigmatic British socialite Ghislaine Maxwell faces trial for her role in the Jeffrey Epstein scandal, this new documentary special will ask what she really is. “Who is Ghislaine Maxwell?” premieres Friday, June 24th on STARZ. #STARZ #STARZDocumentaries #WhoisGhislaineMaxwell Subscribe to the STARZ YouTube Channel: bit.ly/1kalhP0 Follow on Instagram: bit.ly/344yjRV Follow on Twitter: bit.ly/34p8s6Q… 2022-06-08T14:01:21Z

Ghislaine Maxwell es una socialité británica en el corazón del escándalo de prostitución infantil y tráfico sexual de Jeffrey Epstein. En esta nueva serie documental de tres partes, Starz pretende preguntar “quién y qué es ella realmente”, según el comunicado de prensa.

Continúa:

El nuevo documental de tres partes de Starz, “¿Quién es Ghislaine Maxwell?” abre el telón para brindar una mirada más profunda a cómo Maxwell, una mujer de tal estatus y privilegio de élite, terminó en juicio por abuso insidioso. Con entrevistas exclusivas con los amigos, rivales y confidentes de Maxwell, muchos de los cuales nunca antes habían hablado en público, el documental ofrece una visión reveladora de su vida personal y su verdadera naturaleza. El caso de Jeffrey Epstein es una de las historias más oscuras de nuestro tiempo. Una historia de gran riqueza, abuso y corrupción absoluta que se desarrolla en los escalones más altos y poderosos de la sociedad. Íntimamente ligada a ella está Ghislaine Maxwell. Fue juzgada y condenada, pero ahora está esperando su sentencia. Se enfrenta a una sentencia por su condena por tráfico sexual de niñas menores de edad, lo que podría llevarla a la cárcel durante décadas. La supuesta proxeneta de Epstein, la reputación de Maxwell ahora está bajo escrutinio. Pero, ¿quién es ella y cómo pasó de la vida en una casa señorial inglesa a la celda de una prisión en Nueva York? Este nuevo documental cuestionará quién y qué es realmente Maxwell y se centra en las etapas clave de su vida, revelando una visión de su vida personal y su verdadera naturaleza. “¿Quién es Ghislaine Maxwell?” incluye entrevistas convincentes con una amplia gama de temas, incluidas víctimas, algunas que nunca antes habían compartido su historia, y antiguos amigos de Maxwell que iluminan su trayectoria desde una infancia privilegiada en Oxford, a los mundos de élite de Londres y Nueva York, a su descenso a la penitenciaría estatal de Brooklyn. El documental también sigue los eventos del juicio en Nueva York en otoño de 2021 con acceso a procedimientos legales, periodistas y colaboradores cercanos al juicio.

El episodio de estreno se titula “Queen Bee” y su descripción simplemente dice: “Una mirada a la enigmática socialité Ghislaine Maxwell”, pero luego, el 3 de julio, llega el segundo episodio, titulado “In Plain Sight”. Su descripción dice: “Los crímenes que Maxwell y Epstein cometieron a puerta cerrada; los sobrevivientes detallan las técnicas de Maxwell para atraerlos, muchas de las cuales estaban ocultas a plena vista”.

En los clips de vista previa que Starz ha lanzado, la sobreviviente Gretchen Rhodes “habla públicamente por primera vez después de 20 años en silencio, describiendo las demandas de Maxwells”; el periodista Leland Nally “llama a las personas que se incluyeron en el librito negro de Epstein”, y el antiguo conocido de Maxwell Patrick Newman “recuerda la personalidad convincente de Maxwell”.

“Quién es Ghislaine Maxwell” se transmite los domingos a las 9:00 p.m. Horas del Este y del Pacífico en Starz.

