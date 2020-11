Gerardo Ortíz debuta sencillo y video de nuevo tema “EL PERRO” [+VIDEO]

Gerardo Ortiz uno de los prodigios más respetados del género regional mexicano debuta hoy su primer corte y video oficial titulado “El Perro”, que se desprende de su próximo material discográfico en honor a sus 10 años de trayectoria artística.

Encontrándose en uno de sus mejores momentos de su carrera Gerardo no pierde su esencia con los corridos tradicionales y revela que “El Perro” cumplirá con todas las expectativas y más allá de sus fieles seguidores. “Con este corrido retomo mis raíces donde escribo historias reales, “El Perro” es un tema con el que mi público se puede relacionar.” comenta Ortiz.

La lírica de “El Perro” representa diversos proverbios mexicanos que expresan grandes moralejas y se perfila ser otro éxito más acertado a su carrera profesional.

Ortiz, involucrado en todos los aspectos de su consolidada profesión, en esta ocasión trabajo en equipo con la casa productora Zava Films y el director Victor Zambrano para dar vida a la narración del tema. Similar a su anhelado corrido “El Rubio” podemos ver los efectos visuales dar vida a un perro en formato de alta calidad CGI conformado por imágenes de computadora.

Iniciando una nueva década tras este lanzamiento Gerardo, confirma su próxima producción autonombrada “Décimo Aniversario” programada a salir el primer trimestre del año entrante 2021, donde afirma temas a ritmo de banda sinaloense y mariachi tradicional.

Sobre Gerardo Ortíz

Gerardo Ortiz Medina (Pasadena, California, 5 de octubre de 1989), también conocido como «El rey de los corridos», es un cantante y compositor mexicano-estadounidense de música regional mexicana, especializado en los estilos de banda, norteño, norteño-banda, sierreño, sierreño-banda y mariachi. Es especialmente famoso por sus corridos progresivos.

En 2000 participó en su infancia en la primera edición del reality show musical infantil Código F.A.M.A. En la siguiente etapa, a partir de los 12 años, se fue forjando como un profesional del espectáculo. Realizó un sin número de presentaciones en fiestas, eventos, bailes y apariciones como telonero, que le permitieron forjar un nombre propio. Comenzó a convertirse en una figura del género regional mexicano. Se puede destacar en su biografía, el evento clave en su carrera. A los 13 años, cuando vivía en el Distrito Federal, audicionó para el programa “Código Fama” producido por la cadena Televisa y quedó entre los 40 seleccionados.