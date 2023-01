Todos los ganadores de los Globos de Oro 2023

La noche del martes 10 de enero se llevó a cabo la 80ª entrega anual de los Globos de Oro 2023 en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, para homenajear a lo mejor del cine y televisión de Hollywood.

Nuestro querido Guillermo del Toro, escritor, director y productor, hizo historia esta noche al ser el primer latino en ganar la categoría de película animada en los Golden Globes. #GoldenGlobes2023 pic.twitter.com/ZcgY4t4DkA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 11, 2023

Con la presencia de de algunas de las estrellas más deslumbrantes del mundo del espectáculo, se repartieron los galardones, entre los cuales se destacaron “Los Fabelman”, “Los espíritus de la isla” y “Todo en todas partes al mismo tiempo”, “Pinocho”, y “Argentina, 1985”, en cuanto al cine respecta. Por su parte, en televisión, destacaron las series “Abbott Elementary”, y “The White Lottus”.

Otro protagonista de la noche fue Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, quien envió un mensaje por medio de video que decía: “Todos ustedes nos acompañarán el día de la victoria. ¡Salvemos a Ucrania!”.

La lista completa de nominados ha sido votada por 96 miembros del gremio y 103 votantes internacionales. A continuación te presentamos la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2023:

Cine

Mejor película de drama

• “Los Fabelman” (The Fabelmans)

Mejor película musical o comedia

• “Los espíritus de la isla” (The Banshees of Inisherin)

Mejor dirección

• Steven Spielberg – “Los Fabelman” (The Fabelmans)

Mejor guion

• Martin McDonagh, “Los espíritus de la isla” (The Banshees of Inisherin)

Mejor actor de película de drama

• Austin Butler – Elvis

Mejor actriz de película de drama

• Cate Blanchett – Tár

Mejor actor de película musical o comedia

• Michelle Yeoh – “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All At Once)

Mejor actor de comedia o musical

• Colin Farrell – “Los espíritus de la isla” (The Banshees of Inisherin)

Mejor actor de reparto

• Ke Huy Quan – “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All At Once)

Mejor actriz de reparto

• Angela Bassett – “Pantera negra: Wakanda por siempre” (Black Panther: Wakanda Forever)

Mejor canción original

• Naatu Naatu (RRR), de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj.

Mejor banda sonora

• Justin Hurwitz – Babylon

Mejor película de animación

• “Pinocho” (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

Mejor película de habla no inglesa

• “Argentina, 1985” – Argentina

Televisión

Mejor serie de drama

• “La casa del dragon” (House of the Dragon)

Mejor serie musical o comedia

• Abbott Elementary

Mejor miniserie o telefilme

• The White Lotus

Mejor actor en serie de drama

• Kevin Costner – Yellowstone

Mejor actriz de serie de drama

• Zendaya – Euphoria

Mejor actor de serie musical o comedia

• Jeremy Allen White – The Bear

Mejor actriz de serie musical o comedia

• Quinta Brunson – Abbot Elementary

Mejor actor en una miniserie o telefilme

• Evan Peters – “DAHMER – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Mejor actriz de miniserie o telefilme

• Amanda Seyfried – The Dropout

Mejor actor de reparto en serie de drama, musical o comedia

• Tyler James Williams – Abbott Elementarypout

Mejor actriz de reparto en serie de drama, musical o comedia

• Julia Garner – Ozark

Mejor actor de reparto en una miniserie o telefilme

• Paul Walter Hauser- “Encerrado con el diablo” (Black Bird)

Mejor actriz de reparto de miniserie o telefilme

• Jennifer Coolidge – The White Lotus

LEER MÁS: Wordle 571: ¿Cuál es la respuesta del 11 de enero de 2023?