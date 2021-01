Gaby Spanic tiene Coronavirus: ¿Cómo se encuentra la actriz?

Gaby Spanic se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento que han dado positivo a una prueba de diagnóstico de Coronavirus. La intérprete de 47 años reveló la noticia mediante una reciente transmisión en vivo en su cuenta oficial en Instagram.

“Cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas”, confesó Spanic a sus fanáticos en Instagram al dar a conocer la noticia de su contagio con el virus.

La estrella venezolana destacó en su conversación en vivo en la plataforma de Instagram que se mostró incrédula ante su diagnóstico positivo a Coronavirus, por lo que se sometió a una segunda prueba que nuevamente salió positiva.

“Una semana después me hice la prueba y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas ni cuenta me hubiera dado”, enfatizó Spanic.

Al momento de referirse a los síntomas que ha presentado desde que se contagió con Coronavirus, Spanic mencionó: “Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”.

Hasta el momento, la actriz se ha encontrado en un estado favorable de salud a diferencia de un sinfín de estrellas que se han complicado después de ser diagnosticados con el virus.

Gaby Spanic sostuvo en su transmisión en vivo en Instagram que pudo haberse contagiado con COVID-19 mientras se encontraba viajando por compromisos laborales. Sin embargo, la también cantante puntualizó que ninguno de los miembros de su familia ha presentado síntomas relacionados con el virus.

La actriz participó en una importante competencia de baile en Hungría

Pese al confinamiento que se vive por la pandemia del COVID-19, Gaby Spanic viajó en los últimos meses del año 2020 a Hungría para ser una de las participantes de la competencia de baile “Dancing with the Stars” en su versión húngara.

A lo largo de su participación en el show televisivo, Spanic cautivó a la audiencia de Hungría con sus sorprendentes movimientos de baile a lo largo de las galas de la competencia.

Gaby Spanic logró alzarse como una de las finalistas de la competencia televisiva que se grabó en su totalidad en Budapest. Después de su exitosa participación, Spanic volvió a su residencia en Ciudad de México para asumir nuevos proyectos profesionales en tierras mexicanas.

Gaby Spanic sufrió la pérdida física de su madre en 2020

A mediados del mes de octubre de 2020, Gaby Spanic anunció la desafortunada noticia de la muerte de su madre Norma Utrera. En ese momento, la intérprete venezolana no pudo acompañar a su familia en tan difícil momento ya que se encontraba en Hungría cumpliendo con compromisos profesionales con la competencia de baile “Dancing with the Stars”.

“Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos de la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos”, expresó Spanic en una publicación en Instagram para lamentar la noticia de la muerte de su progenitora.

Hasta el momento, las causas de la muerte de la madre de Gaby Spanic no han sido esclarecidas.

