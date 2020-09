Gaby Espino llega con nuevo proyecto y nuevo look

Gaby Espino nunca se ha mostrado muy tímida al momento de cambiar de estilo y variar el look de su cabello, lo cierto es que corto, largo, rubio o castaño siempre lo ha sabido lucir.

En esta ocasión, pasó de un tono castaño claro al rubio y mostró su nuevo estilo, como siempre, a través de sus redes sociales en donde apareció feliz luciendo su nuevo cabello.

Los encargados de hacer esta transición a su tono de cabello fueron Enrique Guzmán y el actor Mauricio Mejía, quienes tienen un salón de belleza en Miami.

“¡Nuevo proyecto, nuevo look!”, fueron las palabras con las que la venezolana agradeció por su nueva imagen y mostró emocionada el antes y el después.

Inmediatamente, la actriz recibió una oleada de comentarios de sus seguidores que celebraron su nueva imagen.

“¡¡Increíble!! ¡Te sacaste el negro! Te ves hermosa, abrazos mi Gaby”, escribió uno de ellos e incluso la actriz Jessica Mas, entre otros colegas, le escribió que se veía muy bella.

Hasta el momento, no se sabe mucho sobre el nuevo proyecto del que la venezolana hará parte, aunque se menciona que estará protagonizando una serie o novela de Telemundo que se grabaría en Miami.

“Hay un proyecto muy especial porque la gente pregunta que cuándo regreso a la actuación y pues les voy a contar, pronto. Pronto me van a dejar decir. Pero estoy súper contenta de que ya pronto nos vamos a poder ver todos los días por la tele”, compartió hace unas semanas Espino.

En otro de los mensajes que había compartido la venezolana, anunció que no había decido qué proyecto escoger por no separarse de sus hijos, Oriana y a Nickolas porque casi todo se graba fuera de Miami, por lo que estaba buscando proyectos que tardaran menos tiempo y que se realizaran cerca de su casa.

Por ahora, se ha hablado también de un posible show que Espino presentará el próximo año, pero todavía no sea anunciado oficialmente.

Gaby Espino es reconocida no solo por la trayectoria que lleva en televisión actuando y presentando diferentes programas, sino por ser una mujer emprendedora; la venezolana tiene su propia línea de labiales y también es embajadora de diferentes marcas; entre ellas, Yes You Can, Neutrogena y Spectrum.

Además, en sus redes sociales se destaca el gran amor que tiene por sus hijos y el tiempo que comparte con ellos, pues esta mamá no desaprovecha oportunidad para compartir con su familia.

En las últimas semanas, ha compartido cómo ha vivido la cuarentena y sus seguidores la han visto entrenando muy fuerte y aprovechando el tiempo con su familia.

