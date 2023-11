Gaby Espino lanza su línea de ropa deportiva: “Realza las curvas de las mujeres latinas”

Gaby Espino, de 45 años, se encuentra viviendo su mejor momento. “Me siento contentísima de poder compartir esta colección con las mujeres del mundo entero”, dijo Gaby Espino en entrevista con AhoraMismo.com. También nos compartió que está idea ya la tenía desde hace mucho tiempo. “Y surgió la oportunidad con WIN, una marca que admiró mucho y que está establecida desde hace muchos años”.

La actriz, empresaria y presentadora venezolana tuvo la oportunidad de crear una línea de ropa deportiva inspirada en la mujer latina para las mujeres de alrededor del mundo. “Me encanto la idea y fui parte del proceso creativo desde cero hasta ahora que lo estamos compartiendo con el mundo”, dijo Espino.

“Hay algo especifico que yo quería que está colección tuviera. Aparte de todas la virtudes de las telas que utilizan porque usan telas con tecnología increíble por ejemplo, las telas repelan el agua. Entonces puedes estar sudando en altas temperaturas y las telas se mantienen frescas. La tela expande en cuatro direcciones, lo que quiere decir que no te va a quedar apretada sino te realza tus curvas. Pero el punto lo que yo quería que la colección tenga esto es el booty up, el cual es el scrunch que tiene atrás en la cola. Para las que no tenemos mucho se vea un poquito más y para quienes lo tienen un poquito caído, pues se los levanta”.

“Por supuesto realza las curvas de las mujeres latinas. A las latinas nos caracteriza nuestras curvas y estas piezas realzan aún mas las curvas latinas”, agregó Espino. También reveló que para esta colección escogió sus colores favoritos. “Estos colores son mi esencia, el blanco, beige, nude y arena son los colores que me caracterizan. Pero también tenemos un fuchsia vibrante y verde”.

Más sobre Gaby Espino y su línea de ropa deportiva

Cada prenda ha sido diseñada con materiales de altísima calidad para lograr un ajuste perfecto y la versatilidad de poder usarla para lucir un estilo deportivo impecable ofreciendo comodidad y libertad de movimiento.

Entre las piezas que serán parte de esta línea de ropa se encuentran leggins, shorts, tops y enterizos en una variedad de colores vibrantes y modernos. El medio ambiente también fue tomado en cuenta para la creación de esta colección que utiliza fibras biodegradables que ayudan a la conservación del medio ambiente.

La nueva colección de Gaby Espino y WIN Fitness Wear, esta disponible desde hoy en Estados Unidos y el resto del mundo a traves de winfitnesswear.com