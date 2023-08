¿De qué está enfermo Gabriel Soto y cuál es su estado de salud?

El galán de telenovelas mexicanas, Gabriel Soto, se retira de la pantalla chica debido a que atraviesa una situación de salud bastante delicada, por lo cual ha decido tomarse una licencia para tratarse, y volver más adelante con toda, a conquistar su público televidente, de acuerdo con El Heraldo.

El actor de 48 años de edad, y quien está al aire como protagonista de la telenovela “Vencer la Culpa”, comunicó que en cuanto termine su filmación hará un alto en el camino para dedicarse a su salud, ya que padece de una serie de hernias cervicales que han deteriorado su salud, su movilidad y su calidad de vida.

Gabriel señaló que aunque sigue con un arduo tratamiento médico, no se descarta que para una recuperación optima deba someterse a una cirugía, según lo que contó en el programa “El Gordo y la Flaca”.

“Traigo dos hernias en dos cervicales, entonces estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y de muchas cosas para evitarme una cirugía”, mencionó Soto al programa estadounidense de televisión “El gordo y la Flaca”. Y añadió: “Digamos que fácil y sencilla no es, tengo toda la fe que voy a salir de esta y esperemos que con los medicamentos y con el tratamiento que estoy llevando salir adelante y estar de regreso muy pronto”.

“No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni de Año Nuevo ni nada entonces ahora sí necesito dedicarme a mí; a mi salud primero que nada, ahora sí que a todo lo que conlleva mi vida”, advirtió. “Ahora sí ya un necesito de unos mesecitos, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada”, aseguró al programa, según declaraciones citadas por People.

Esta no es la primera vez que Gabriel Soto, se enfrenta a un tema de salud tan delicado, pues en el año 2013, el actor tuvo un desgarre de su pantorrilla que lo llevó a movilizarse con muletas, y como si no fuera poco a esto, se le anexó la complicación de una ulcera péptica, que le perforó el estómago, y llevándolo de urgencia al quirófano. Estuvo muy cerca de la muerte, y él lo sabía porque su madre falleció a sus 33 años por esta misma dolencia, según el portal Hola Doctor.

📰 #FonoNota | ¡Gabriel Soto (@gabrielsotoMEX) pone un alto a su carrera por problemas de salud. "Ha sido un tema complicado, traigo dos hernias en dos cervicales, estoy haciendo todo un proceso de medicamentos y muchas cosas para evitarme una cirugía", dijo en entrevista. pic.twitter.com/SahiEj9nHR — El Fonógrafo (@ElFonografo) August 15, 2023

Gabriel todo un actorazo

Según Hola! Gabriel es un hombre de mucho profesionalismo, que en enero pasado luego de terminar las grabaciones de la telenovela “Mi camino es amarte”, no pudo dejar de expresar su nostalgia, y hasta derramó lágrimas al enfatizar que aunque ama ser actor esto le exige muchos sacrificios, dentro de los que están el poco tiempo que puede dedicarle a su familia.

De hecho, según publica Nueva Mujer, el actor reveló que sus propias hijas le pidieron que tomara este descanso y vacaciones para poder estar con ellas y disfrutar más juntos, ya que siempre está trabajando, así que este tiempo lo tomará para descansar, recuperarse, estar con sus hijas y su familia.

El amor de Irina Baaeva y Gabriel, más fuerte que nunca

Aunque hace unos meses Irina Baeva y Gabriel Soto se vieron inmersos en un mar de rumores que apuntaban a una supuesta separación, la pareja se ha encargado de dejar en claro que su amor sigue en pie y más fuerte que nunca. Algo que se ha evidenciado en cada aparición pública que han hecho y a través de sus redes sociales. Tal y como lo comentó Irina durante una participación en el programa “Despierta América”, en febrero pasado, al que acudió como invitada, en donde se encargó de resaltar el gran amor que existe entre ella y su amado. Además de confirmar que su boda con el actor sigue en pie.

“Sigue la boda en pie, todo en orden. Finalmente, cuando a mí me preguntan cuándo es la boda, hasta cuando es gente cercana, finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder”, expresó de lo más sincera, echando por tierra todas las especulaciones en torno a su relación, según Hola!

LEER MÁS: Muere hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ ahogada en playas de Mazatlán