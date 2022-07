FUERZA REGIDA arranca gira por ESTADOS UNIDOS: Fechas

En su primer fin de semana, la gira “DEL BARRIO HASTA AQUÍ” de la agrupación de origen mexicano, Fuerza Regida, incluyó dos nuevas fechas y llega a diecinueve en las principales arenas de los Estados Unidos: 23 de noviembre en Los Ángeles y 9 de diciembre en Fresno.

FUERZA REGIDA hace parte de la exclusiva parrilla de artistas del sello discográfico Rancho Humilde. La banda comenzó en San Bernardino tocando covers en fiestas caseras, evolucionando poco a poco hasta crear su propio estilo musical, que mezcla sonidos clásicos de la música regional mexicana con la música urbana, con letras que cuentan historias de la calle, de amor, y en general de todo aquello que viven algunos jóvenes latinos al crecer en los Estados Unidos. Hoy FUERZA REGIDA lidera el movimiento de los corridos urbanos.

Rancho Humilde es un sello discográfico con sede en la ciudad de Los Ángeles, California. Fundada en 2008 por Jimmy Humilde, José ‘J.B’ Becerra y Roque Venegas, como una empresa productora de espectáculos, y convertida tres años después en compañía disquera. Rancho Humilde es la casa de más de un centenar de artistas, entre los que sobresalen nombres de importantes y consolidadas figuras de la música mexicana urbana como Natanael Cano, OVI, Junior H, Victor Cibrian, Fuerza Regida y Herencia de Patrones, quienes comparten una misma visión: entender la tradición de la música regional mexicana e interpretarla para una generación de fanáticos jóvenes, cuya base inicial fueron mexicoamericanos de segunda y tercera generación, y que hoy goza de una popularidad extendida en toda la comunidad latina a nivel global.

Con éxito total, FUERZA REGIDA comenzó el pasado fin de semana su gira de conciertos “DEL BARRIO HASTA AQUÍ” con aforo completo en sus dos primeras fechas en California: en el SAP Center de San José y en el Honda Center de Anaheim.

Con un espectáculo de casi dos horas de duración, y la participación de la agrupación Calle 24, como invitado especial, FUERZA REGIDA puso a vibrar a sus seguidores, que cantaron sin parar cada una de las canciones y se divirtieron con la personalidad y las historias que durante el show compartió el líder de la banda Jesús Ortiz, “JOP”.

Producida por Live Nation y Rancho Humilde Entertainment, la gira “DEL BARRIO HASTA AQUÍ” cuenta hasta el momento con diecinueve fechas en las principales arenas del país, evidenciando así la enorme popularidad que la agrupación de San Bernardino tiene dentro del cada vez más consolidado movimiento de música mexicana urbana.

TOUR “DEL BARRIO HASTA AQUÍ”

FECHAS DE CONCIERTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

3 de julio – SAP Center – San José, CA

24 de julio – Honda Center – Anaheim, CA

29 de julio – Footprint Center – Phoenix, AZ

19 de agosto – United Palace Theatre – New York, NY

3 de septiembre – UTEP Don Haskins Center – El Paso, TX

16 de septiembre – Theater of the Clouds – Portland, OR

25 de septiembre – Gas South Arena – Duluth, GA

7 de octubre – Freeman Coliseum – San Antonio, TX

8 de octubre – Payne Arena – Hidalgo, TX

14 de octubre – Smart Financial Centre at Sugar Land – Sugarland, TX

21 de octubre – The Pavilion at Toyota Music Factory – Irving, TX

23 de octubre – Bellco Theatre – Denver, CO

28 de octubre – Michelob ULTRA Arena – Las Vegas, NV

30 de octubre – Golden 1 Center in Sacramento, CA

5 de noviembre – Moody Center – Austin, TX

13 de noviembre – Toyota Arena – Kennewick, WA

23 de noviembre – Crypto.com Arena – Los Ángeles, CA <NUEVA FECHA>

2 de diciembre – Allstate Arena – Rosemont, IL

9 de diciembre – Save Mart Center – Fresno, CA <NUEVA FECHA>