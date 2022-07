Fuegos artificiales Macy’s 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

Celebre el Día de la Independencia de Estados Unidos con el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s 2022, que se transmitirá el lunes 4 de julio a las 8 p.m. Hora del Este/Pacífico en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver el Espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s 2022 en vivo en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X. /S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no las registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 40 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más barato con NBC, además, puede obtener su primer mes con la mitad de descuento:

Obtener Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Previa del espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s 2022

Where to watch the Macy's 4th of July Fireworks 2022 The Macy's 4th of July Fireworks 2022 in New York City will be back on the East River. The fireworks will be launched from five barges spaced along the river and the 46th display will be visible in Brooklyn, Manhattan, and Queens. More than 48,000 shells and effects are expected to be launched between E.… 2022-06-29T13:21:10Z

Por 45.º año consecutivo, NBC está transmitiendo Macy’s Four of July Fireworks Spectacular para celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos con “su exhibición de fuegos artificiales de renombre mundial y una increíble lista de megaestrellas musicales”, según la prensa de NBC. liberar.

Continúa:

Los exitosos 5 Seconds of Summer, Brett Eldredge, Carly Pearce y Pitbull con Filmore iluminarán el escenario antes de la icónica exhibición de fuegos artificiales de Macy’s en el lienzo del horizonte de verano de la ciudad de Nueva York. Lin-Manuel Miranda, James Monroe Iglehart, Kaila Mullady, Dizzy Senze y Anthony Veneziale del elenco de Freestyle Love Supreme se unirán para una actuación especial. ¡Moulin Rouge! de Broadway. Los miembros del elenco de The Musical” Jacqueline B. Arnold, Jessica Lee Goldyn, Tasia Jungbauer y Jeigh Madjus también subirán al escenario. Además, el chef célebre y experto en parrilladas Chef David Rose se unirá a la velada. Cada año, como parte de la transmisión de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s de NBC, héroes cotidianos e invitados famosos comparten sus historias inspiradoras sobre lo que significa vivir en los Estados Unidos en una serie de segmentos llamados “El espíritu estadounidense”. Este año participarán Craig Ferguson, Padma Lakshmi, Paulina Porizkova y Wolfgang Puck. El saludo pirotécnico a Estados Unidos que te dejará boquiabierto contará con un aluvión de proyectiles deslumbrantes y efectos que cautivarán a los espectadores en vivo y por televisión de costa a costa. La juerga de este año lanzará más de 48,000 proyectiles y efectos desde cinco barcazas ubicadas entre 23rd Street y 42nd Street en el East River con una excelente visualización desde tres distritos de la ciudad de Nueva York. Una tradición anual de la ciudad de Nueva York desde 1976, los fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s continúan deleitando a millones de espectadores con su experiencia multisensorial de alto vuelo. La 46.ª edición de Macy’s Fireworks está concebida, diseñada y producida por Macy’s con Pyro Spectaculars by Souza. El espectáculo de 25 minutos está sincronizado con una emocionante partitura musical y contará con una gran cantidad de conchas y efectos en 30 colores y formas. Los nuevos efectos de formas que asombrarán a los espectadores incluyen sombreros de copa, champiñones y pequeños caparazones de serpientes, así como anillos tricolores entrelazados y caras sonrientes parpadeantes. El diseño de este año lanzará en promedio más de 1900 proyectiles y efectos por minuto. Un tercio del total de proyectiles en el espectáculo de este año exhibirá múltiples efectos que traerán más potencia pirotécnica a las festividades que se extenderán una milla a través del East River en una presentación de múltiples capas, alcanzando alturas dramáticas de 1,000 pies hasta la orilla del agua. Ningún espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s estaría completo sin un deslumbrante tributo a la luz y el momento característico de cada espectáculo, la Milla de Oro de Macy’s. Con una mezcla de “My Country Tis of Thee” y “America the Beautiful”, cantada por Joaquina Kalukango, la estrella ganadora del premio Tony del musical de Broadway “Paradise Square”, miles de conchas doradas crearán una cascada dramática. efecto que se extiende por más de una milla a través del East River.

Organizado por los presentadores de “Today” Craig Melvin y Dylan Dreyer por segundo año consecutivo, el evento de este año también contará con “una experiencia más inclusiva para los espectadores ciegos y con problemas de visión” al transmitir una descripción de audio especial en vivo en “on the Secondary Canal de programa de audio (SAP), proporcionado por Descriptive Video Works”. La transmisión de este año estará disponible con una narración de audio adicional, que describe las ricas imágenes y actuaciones.

El espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s de 2022 se transmite el lunes 4 de julio a las 8:00 p.m. Horas del Este y del Pacífico en NBC.

