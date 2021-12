Vea en vivo los fuegos artificiales de la víspera de Año Nuevo 2022 de Las Vegas

Sin City definitivamente sabe cómo recibir el Año Nuevo. Las Vegas ofrece una espectacular exhibición de fuegos artificiales de Nochevieja sobre el Strip, un esfuerzo grupal de ocho casinos diferentes: MGM Grand, The Stratosphere, Planet Hollywood, Caesar’s Palace, Aria, Treasure Island, Resorts World Las Vegas y The Venetian.

Transmisión en vivo de los fuegos artificiales de Nochevieja 2021 en Las Vegas

Después de tener que cancelar la exhibición pública de fuegos artificiales habitual en 2020, Las Vegas está de vuelta con la exhibición más grande de su historia, de acuerdo con Las Vegas Review Journal. El tema del show de este año es “Deuces Wild”, un guiño al año 2022. KTLA transmitirá en vivo toda la noche a partir de las 9 p.m. Hora Local hasta las 12:30 a.m. Hora Local (que viene siendo desde la medianoche hasta las 3:30 a.m. Hora del Este).

“El mundo ha llegado a esperar por grandes cosas en Las Vegas, cosas que no se pueden hacer en ningún otro lugar como nosotros”, dijo Jim Gibson, vicepresidente de la Comisión del Condado de Clark, en un comunicado. “Estoy seguro de que America’s Party 2022 Deuces Wild superará las expectativas porque lo que pasa aquí, solo sucede aquí”.

Según el Review Journal, la exhibición de fuegos artificiales incluye “más de 11.500 pirotecnias personalizadas, controladas por más de 60 técnicos y 70 miembros del personal de apoyo”. El espectáculo comienza con “una cuenta regresiva pirotécnica que sube por la Torre Strat”, luego pasa a la exhibición de fuegos artificiales que incluye “fuegos artificiales de colores pastel, formas especiales y explosiones radicales en todo el Strip que se disparan como las fuentes del Bellagio”.

Datos curiosos de la víspera de Año nuevo





Bet You Didn't Know: New Year's Eve | History

La víspera de Año Nuevo es la celebración que marca el final del año en el calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue introducido por primera vez por el Papa Gregorio XIII en 1582 y él es quien lleva el nombre del calendario, aunque el 1 de enero como comienzo del año en realidad se remonta a Julio César y su calendario epónimo, de acuerdo con History Channel.

La celebración anual tiene muchos nombres en todo el mundo, incluidos Calennig en Gales, Hogmanay en Escocia, Baharu en Indonesia y Malasia, Silvester en muchos países europeos, Kanun Novadgo Goda en Rusia, Omisoka en Japón, y Reveillon en Francia, Portugal y Brasil.

Según Mental Floss, los primeros lugares en recibir el Año Nuevo son Tonga, Samoa y Nueva Zelanda, porque están ubicados justo al oeste de la Línea Internacional de Cambio de Fecha.

Howland Island y Baker Island de los Estados Unidos son los últimos lugares para celebrar porque están ubicadas justo al este de la línea internacional de cambio de fecha. Lo interesante es que debido a que la línea internacional de cambio de fecha se mueve un poco en zigzag, Kiritimati está en realidad al este de la isla Baker.

Los Estados Unidos son conocidos por anunciar el Año Nuevo con “gotas”, es decir, cuando algún objeto grande desciende durante una cuenta regresiva. El más famoso es, por supuesto, el descendimiento de la bola en Times Square en la ciudad de Nueva York, pero hay un montón de otros eventos que se celebran en todo el país, incluido el lanzamiento de un melocotón en Atlanta, Georgia; una entrega de autos de Indy en Indianápolis, Indiana; una caracola en Key West, Florida, una gota de flor de lis en Nueva Orleans; una gota de papa en Boise, Idaho; y una caída de chips de tortillas en Tempe, Arizona.

Las exhibiciones de fuegos artificiales también son muy populares en todo el mundo. Sydney, Australia tiene una gran exhibición en una bahía. Otras ciudades que tienen exhibiciones de fuegos artificiales notables incluyen Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, Londres, Inglaterra, Nashville, Las Vegas y todo Canadá.