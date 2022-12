¿Cómo ver los fuegos artificiales de Año Nuevo 2023 de Dubai? LIVE STREAM

La exhibición de fuegos artificiales Burj Khalifa de Nochevieja 2022-2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, dará la bienvenida al Año Nuevo a partir de las 8:00 p.m. hora local, que son las 11:00 a. m., hora del Este y las 8:00 a. m., hora del Pacífico en los Estados Unidos.

Luego, la exhibición de fuegos artificiales comienza a las 11:58 p.m. hora local, que es a las 14:58 hora del Este y 11:58 a.m., hora del Pacífico. La transmisión en vivo está abajo.

La transmisión en vivo de los fuegos artificiales de Nochevieja del Burj Khalifa

New Year's Eve Burj Khalifa Show 2023 Celebrate New Year’s Eve with a grand masterpiece of fireworks, light, laser, and fountain show at Burj Khalifa. It promises to reflect a true celebration of Dubai. 2022-12-27T05:14:32Z

Según el sitio web de Emaar, los fuegos artificiales de Dubai Burj Khalifa son vistos por “una audiencia estimada de mil millones en todo el mundo”.

Los fuegos artificiales son “una iniciativa única de Emaar, el desarrollador inmobiliario global, que refleja el dinamismo, la creatividad y la apertura de la ciudad. En una amplia extensión a través de todo el vecindario del centro de Dubái de 500 acres, el espectáculo se expande en una espectacular exhibición visual de pirotecnia coreografiada con precisión en un espectáculo de luces y contenido y una banda sonora ecléctica. El espectáculo da vida a las interpretaciones artísticas a través de la enorme fachada LED de Burj Khalifa, sincronizada con la fuente de Dubái”.

El sitio web Visit Dubai promete que la pantalla 2022-2023 contará con una pantalla láser que establecerá un récord.

El sitio dice:

Únase al mundo para presenciar cómo se ilumina el icónico Burj Khalifa para dar la bienvenida al nuevo año al más puro estilo Dubái. Impresionantes fuegos artificiales incendiarán el cielo sobre el centro de Dubái con colores deslumbrantes, complementados con un impresionante espectáculo de luces y láser para agregar al espectáculo. Más de mil millones de espectadores de todo el mundo también podrán ver el Burj Khalifa de 828 m que estableció un récord para la pantalla láser más grande del mundo con haces de luz que recorren la distancia más larga jamás vista. Este espectáculo de láser se sincronizará con los espectaculares fuegos artificiales y las fuentes danzantes de Dubái. Aliméntese de la energía vibrante del vecindario, realzada desde su punto de vista en el corazón de la ciudad.

Año nuevo 2023 alrededor del mundo

La víspera de Año Nuevo marca el final de un año calendario en el calendario gregoriano, el calendario introducido por primera vez en 1582 por el Papa Gregorio XIII, de quien recibe su nombre. La mayoría de los países celebran el último día del año con fiestas, reuniones sociales, festivales y/o fuegos artificiales. Tiene muchos nombres en todo el mundo, incluidos Hogmanay en Escocia, Calennig en Gales, Baharu en Indonesia y Malasia, Silvester en muchos países europeos, Reveillon en Francia, Portugal y Brasil, Kanun Novodgo Goda en Rusia y Omisoka en Japón.

Kiritimati, Tonga y Nueva Zelanda son algunos de los primeros lugares para celebrar la víspera de Año Nuevo porque están ubicados justo al oeste de la línea internacional de cambio de fecha, mientras que la isla Baker de EE. UU. es uno de los últimos lugares para celebrar porque está justo al este de la Línea de Fecha Internacional. Curiosamente, debido a la forma en que la línea internacional de cambio de fecha se desplaza un poco, Kiritimati se encuentra en realidad al este de Baker Island.

En los Estados Unidos, el Año Nuevo se celebra tradicionalmente con fiestas y “drops”, el más famoso de los cuales es el ball drop que se lleva a cabo en Times Square en la ciudad de Nueva York. Pero hay docenas de otras “entregas” en todo el país, incluida una entrega de caracoles en Key West, Florida; una gota de durazno en Atlanta; una entrega de autos de Indy en Indianápolis; una caída de bellotas en Raleigh, Carolina del Norte; una gota de pastel de luna en Mobile, Alabama; una gota de flor de lis en Nueva Orleans, una gota de “Glowtato” en Boise, Idaho; y una caída de chips de tortilla en Tempe, Arizona, que está vinculada al juego de fútbol americano universitario Tostitos Fiesta Bowl.

Nueva York también recibe el año nuevo con una “Carrera de medianoche” alrededor de Central Park que incluye un espectáculo de fuegos artificiales. Otras exhibiciones de fuegos artificiales en todo el país incluyen espectáculos en los parques temáticos de Disney, el Strip de Las Vegas y el evento “Chi-Town Rising” de Chicago.

