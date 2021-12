Vea en vivo los fuegos artificiales de la víspera de Año Nuevo 2022 de San Francisco

San Francisco suele ofrecer una de las mejores exhibiciones de fuegos artificiales de Nochevieja y, después de tomarse un año de descanso debido a la pandemia, regresan para despedir este 2021-2022.

Transmisión en vivo de fuegos artificiales de Nochevieja en San Francisco





Play



New Year's Eve Fireworks Show 2019 – San Francisco The entirety of the 2019 New Year's Eve fireworks display along the Embarcadero in San Francisco on Tuesday evening. Happy New Year! (1-1-2020) 2020-01-01T17:22:30Z

Lanzado desde una enorme barcaza en la Bahía de San Francisco, justo al sur del Ferry Building en Pier 14 y The Embarcadero, por lo que los fuegos artificiales se pueden ver a lo largo de la costa. La pantalla de 20 minutos comienza un minuto antes de la medianoche, hora local, que es el día de Año Nuevo, hora del Este, a las 3:00 a.m

La transmisión en vivo está incrustada arriba, además, siempre puedes consultar el sitio web de EarthCam y cámara web Golden Gate .

Si puede estar allí en persona, todavía hay entradas disponibles para Restaurante Sens y Rooftop en la fiesta del Embarcadero con vista al Puente de la Bahía. El sitio web dice:

Decenas de miles de personas convergen cada Nochevieja para alinearse en la calle Embarcadero para echar un vistazo al espectáculo de fuegos artificiales más espectacular de San Francisco junto al Ferry Building con un puente de la bahía bellamente iluminado como telón de fondo. Este año celebraremos el espectáculo de fuegos artificiales de medianoche con estilo y privacidad en el cuarto piso de Sens con una vista impresionante del Embarcardero y los fuegos artificiales directamente al frente. Producciones & amp; de la ética del ritmo Series Group se enorgullece de presentar esta “Nochevieja 2022” en el restaurante Sens, con su increíble vista en primera fila del único espectáculo de fuegos artificiales de San Francisco. Sens Restaurant es el mejor lugar para recibir su Año Nuevo y brindar por el boom de los fuegos artificiales.

Datos curiosos de la víspera de año nuevo





Play



Bet You Didn't Know: New Year's Eve | History Did you know that New Year's has not always been celebrated on January 1? Get the full story. #HistoryChannel Subscribe for more HISTORY: histv.co/SubscribeHistoryYT Check out exclusive HISTORY content: Newsletter: history.com/newsletter Website – history.com Facebook – facebook.com/History Twitter – twitter.com/history HISTORY®, now reaching more than 98 million homes, is the leading destination for award-winning original… 2013-01-03T05:29:26Z

La víspera de Año Nuevo es la celebración que marca el final del año calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue introducido por primera vez por el Papa Gregorio XIII en 1582 y él es quien lleva el nombre del calendario, aunque el 1 de enero como comienzo del año en realidad se remonta a Julio César y su calendario epónimo, según el History Channel .

La celebración anual tiene muchos nombres en todo el mundo, incluidos Calennig en Gales, Hogmanay en Escocia, Baharu en Indonesia y Malasia, Silvester en muchos países europeos, Kanun Novadgo Goda en Rusia, Omisoka en Japón y Reveillon en Francia, Portugal y Brasil.

Según Mental Floss , los primeros lugares para recibir el año nuevo Tonga, Samoa y Nueva Zelanda, porque están ubicados justo al oeste de la línea internacional de cambio de fecha. Howland Island y Baker Island de los Estados Unidos son los últimos lugares para celebrar porque se encuentran justo al este de la línea internacional de cambio de fecha. Lo interesante es que debido a que la línea internacional de cambio de fecha se mueve un poco en zigzag, Kiritimati está en realidad al este de la isla Baker.

Los Estados Unidos son conocidos por anunciar el año nuevo con “gotas”, es decir, cuando algún objeto grande desciende durante una cuenta regresiva. El más famoso es, por supuesto, el lanzamiento de la bola en Times Square en la ciudad de Nueva York, pero hay un montón de otros lanzamientos que se celebran en todo el país, incluido un lanzamiento de melocotón en Atlanta, Georgia; una entrega de autos de Indy en Indianápolis, Indiana; una gota de caracola en Key West, Florida, una gota de flor de lis en Nueva Orleans; una gota de papa en Boise, Idaho; y una caída de chips de tortilla en Tempe, Arizona.

Las exhibiciones de fuegos artificiales también son muy populares en todo el mundo. Sydney, Australia tiene una gran exhibición en el puerto. Otras ciudades que tienen exhibiciones de fuegos artificiales notables incluyen Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, Londres, Inglaterra, Nashville, Las Vegas y todo Canadá.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Habrá un cuarto Cheque de Estímulo en 2022?: esto debes saber