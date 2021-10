Francisca Lachapel lució cuerpazo en su regreso a Nuestra Belleza Latina

Francisca Méndez, más conocida como Francisca Lachapel, deslumbró con su belleza y carisma durante su regreso al show de Univisión Nuestra Belleza Latina.

La presentadora dominicana de 32 años, poco a poco a ido retomando sus labores profesionales, luego de haberse convertido en madre por primera vez el pasado 7 de junio. A fines del mes pasado regresó al programa Despierta América, y este domingo fue el turno de Nuestra Belleza Latina.

Luciendo un ajustado vestido, pelo suelto y su cálida sonrisa, hizo su triunfal entrada desfilando como toda una modelo.

“Este escenario de verdad que fue el gran impulso para materializar todos mis sueños a nivel profesional, a nivel personal también. De verdad que esta oportunidad es única, es una oportunidad que hay que sacarle provecho, nos cambia por dentro, nos cambia por fuera, nos permite ganar gente que nos adora, que nos quiere y no se puede pasar a la ligera chicas, así que de verdad échenle ganas, brillen y aprovechen todo lo que les puede regalar Nuestra Belleza Latina”, señaló Francisca dirigiéndose a la audiencia del exitoso programa de televisión.

La dominicana se lució modelando sensualmente el escotado vestido que destacaba una esbelta figura, a poco más de tres meses de haber dado a luz.

La reina de belleza también subió un vídeo a su cuenta de Instagram del momento en que abraza a su querida colega, Alejandra Espinoza, quien regresó después de haber estado hospitalizada por una jaqueca que la tuvo dos días con parálisis facial y tras denunciar que fue víctima de negligencia médica.

“Tenía muchas ganas de darte ese abrazo. Que alegría verte @alejandraespinoza

Lista para brillar como siempre. Faltan pocos minutos para empezar @nuestrabellezalatina, no se lo pierdan”, escribió.

La multifacética artista volvió con todo y dio rienda suelta a su personificación de Mela La Melaza, el famoso y querido personaje con el que ha cautivado a la audiencia. “Esta cara lo dice todo, tengo miedo de lo que pueda pasar hoy en nuestra belleza latina con ESTA, digo con @melamelazaoficial”, escribió.

Más temprano, Francisca subió una foto con Gennaro, su bebé de tres meses. “@gennarozampogna y yo Domingueando. ¿Y ustedes!? ¡Feliz Domingo!”, escribió luciendo un look muy natural al lado de su hijo.

La dominicana, ha admitido que no le ha sido fácil volver a trabajar. “No les voy a mentir que hoy es un día difícil. Las mamás primerizas tienen ese huequito en el estómago cuando le toca separarse de su muchachito por primera vez. Estoy contenta de regresar a hacer lo que me gusta”, señaló cuando regresó a Despierta América a fines de septiembre.

Como buena mamá primeriza, la artista no ha dejado de presumir a Gennaro en sus redes sociales, confesando que no puede parar de tomarle fotos.”¡Mi muchachito caramba! Ya no me caben fotos en el teléfono. ¡Bendita obsesión!”, señaló en un reciente post en su Instagram.