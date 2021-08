Francisca Lachapel revela detalles de su experiencia como mamá primeriza

Francisca Lachapel se encuentra viviendo una de las etapas más felices de su vida tras haber dado a luz a su pequeño hijo Gennaro Antonio a inicios del pasado mes de julio. A través de sus redes sociales, la presentadora de televisión ha brindado detalles exclusivos sobre su experiencia como mamá primeriza.

Al ser cuestionada por sus seguidores sobre cómo ha sido el proceso de adaptación con la llegada de su primogénito, Lachapel respondió: “No ha sido fácil, pero es tan hermoso a la vez que uno ni se preocupa”.

En cuanto al comportamiento del bebé durante sus primeras semanas de nacimiento, la estrella dominicana dio a conocer: “Se porta bastante bien. Es más tremendo en el día. Se despierta cada dos o tres horas (muy raro cuando llega a las 3 horas sin pedir comida). Es un comelón”.

Francisca Lachapel también reveló en su perfil en Instagram que solo ha logrado bajar las libras que aumentó durante la recta final de su embarazo: “Estaba en 217 libras al final del embarazo, ahora tengo 178 libras. Ojalá que el Chapulín Colorado me defienda”.

Al referirse a su alimentación durante su etapa de postparto, Lachapel fue muy sincera al admitir que no ha seguido ninguna dieta para recuperar su figura: “Honestamente aún no llevo una dieta. Creo que en esa parte debo ser muy cuidadosa ya que estoy amamantando”.

La intérprete de 32 años dio a conocer en la plataforma de Instagram que una de las experiencias que más disfruta como madre es que su pequeño hijo siempre quiere estar entre sus brazos.

Francisca Lachapel planea retomar sus compromisos profesionales con Univision a finales del mes de septiembre después de varias semanas alejada de la audiencia de habla hispana por un permiso postnatal.

¿Cuándo nació el hijo de Francisca Lachapel?

Francisca Lachapel dio a luz en horas de la noche del miércoles 7 de julio en un reconocido hospital de la ciudad de Miami en Florida, de acuerdo con información reseñada por la revista HOLA! USA.

El hijo de la estrella de Univision lleva por nombre Gennaro Antonio Gamelier Zampogna y es fruto de su matrimonio con el empresario italiano Francesco Zampogna, con quien ha estado casada desde el año 2019.

“Creo que soy la mujer más feliz de la tierra. Yo no pensé que el corazón se te podía llenar de amor tan rápido, es algo que no se puede describir con palabras”, puntualizó Lachapel en una reciente entrevista con Despierta América al referirse al nacimiento de su hijo.

La progenitora de Lachapel habló sin filtros de la nueva faceta de su hija como madre primeriza

En una entrevista exclusiva con Jomari Goyso, la madre de Francisca Lachapel expresó que su hija se encuentra a plenitud disfrutando de su etapa como madre primeriza.

“A mí me encanta, la veo así y me da risa a veces, ella está feliz, no la veo quejarse, la veo muy contenta y sé que va a ser una buena madre”, afirmó Divina Montero.

Montero continuó expresando que uno de los consejos que la ha dado a su hija es que trate de no tener al niño todo el día entre sus brazos, esto debido a que luego se puede acostumbrar a que siempre lo tengan cargado.

Divina Montero también manifestó que se siente feliz que su hija tenga a un esposo como Francesco Zampogna, a quien describió como un hombre sumamente “caballeroso” y “complaciente”.