Francisca Lachapel sorprende con radical cambio: ¿Qué se hizo?

Francisca Lachapel se despidió de su larga y abundante cabellera tras someterse a un cambio de look y unirse al club de las mujeres con cabello corto. La carismática presentadora bromeó al mencionar que con su nuevo look se siente como el icónico personaje de Paola Bracho en la telenovela “La Usurpadora”.

“Cabello corto hoy para variar 😎 Me siento como Paola Bracho la de la novela ‘La Usupadora’ solo me falta la pollina o flequillo”, puntualizó Lachapel en la publicación que realizó en su cuenta oficial en Instagram.

El nuevo look de la estrella dominicana fue realizado por Williams Salguero, su estilista de cabecera que es reconocido por atender a personalidades como Águeda López, la esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar por la nueva imagen de Lachapel: “La verdad no se si sea por el cabello, pero te ves con tanta luz”, “Wow me encanta!”, “Cosa linda 💗 te queda espectacular”, “Te queda super lindo Fran!!!!! Bienvenida al club de las pelicorto! Jejejeje”, “Se te ve súper”, “Bella no, bellísima 😍”.

Francisca Lachapel: ¿Cuándo regresó a Despierta America tras recuperarse del COVID-19?

El cambio de look de Francisca Lachapel ocurre a tan sólo unos días de su gran regreso a los estudios de “Despierta América” después de recuperarse satisfactoriamente del COVID-19, un diagnóstico que alarmó a la presentadora de televisión a inicios del mes de noviembre de este 2020.

“Estoy tan contenta de decirles que gracias a Dios ya di negativo. Ya no tengo ese virus en mi cuerpo, estoy agradecidísima porque estoy sana y hasta me siento un poquito más juiciosa porque esas experiencias te hacen replantear muchas cosas. Lo importante es que ya puedo pasar esa página y seguir adelante con mi vida”, aseguró Lachapel al momento de dar a conocer que había dado negativo a una prueba de COVID-19 tras un mes de haber contraído el virus.

A inicios del mes de noviembre de este 2020, la presentadora de “Despierta América” manifestó que se había contagiado con COVID-19: “A pesar de que yo cumplí con todos los protocolos de seguridad e hice lo que pude, lamentablemente el COVID-19 llega a mi casa”.

Francisca Lachapel es una de las personalidades de la industria televisiva que han dado a conocer públicamente que dieron positivo a una prueba de COVID-19. Alan Tacher, Karla Martínez y Migbelis Castellanos son algunas de las estrellas de Univision que han sido portadores del virus.

El diagnóstico de Lachapel la obligó a abandonar sus compromisos profesionales en la competencia de canto “Tu Cara Me Suena” de Univision, esto con el propósito de resguardar la salud de sus compañeros y del equipo de producción del importante proyecto de la cadena televisiva de habla hispana.

En la actualidad, Francisca Lachapel ha instado a sus miles de seguidores en las plataformas digitales para que cumplan con el distanciamiento social y el uso correcto de mascarillas para evitar que los números de personas contagiadas con COVID-19 sigan aumentando drásticamente a nivel mundial.

