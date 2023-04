La tierna foto del hijo de Julián Figueroa que derrite a todos sus fans

Han pasado ya casi tres semanas desde que se produjo el fallecimiento del cantante Julián Figueroa, y sus fans no dejan de extrañarlo por su talento, su carisma y esa ternura natural que el mexicano no tenía problema alguno en mostrar en todo momento.

Y mientras se acerca el que habría sido el cumpleaños número 28 del artista, quien coincidencialmente compartía el 2 de mayo como fecha de nacimiento con su hijo Juiancito Figueroa, los seguidores del artista no dejan de enternecerse con fotografíás y mensajes que dejó en vida.

Y en especial, una fotografía en la que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian parece presumiendo de su pequeño Julián, dandole un besito en la mejilla, sigue generando reacciones y comentarios.

La bella foto, que compartimos en este artículo, fue compartida por el cantante hace más de un año, y en ella se nota el orgullo que le producía a Julián ser padre de su precoso hijito, a quien describía como la luz de su vida.

“José Julián, tu eres mi brillo de sol, mi único brillo de sol, y me haces feliz cuando los cielos se ponen grises”, comentó el intérprete, reconociendo que su retoño le devolvía la vida y la alegría en los momentos difíciles. “josejulianfg eres lo más hermoso que he visto❤️Es un privilegio verte crecer y crecer a tu lado. En los momentos mas duros; esos ojos que brillan más que todas las estrellas del firmamento me indican el camino que he de seguir. Eres el amor de mi vida ☀️”.

La citada fotografía ha generado todo tipo de comentarios por parte de fans del cantante, quienes todavía no salen de su asombro ante la pronta partida del joven de 27 años.

“😢😢Mi ñiño, aun no creo que ya no estes aki😔”, “que papa tan entregado que fuiste”, “Dios protege y cuida al hijo de Julián”, agregaron otros admiradores.

Otra hermoso mensaje que el hijo del Rey del Jaripeo dedicó a su niño fue: “@josejulianfg tienes la habilidad mágica de transformar momentos simples en los más hermosos de mi vida. Te amo. #andnothingelsematters”.

Tras el fallecimiento de Julián, debido a un ataque cardiaco, su hijito le ha escrito dos bonitos mensajes en su cuenta de Instagram, que han causado muchas emociones entre los cibernautas.

“Siempre a mi lado papy, caminando de mi mano ♥️ te amo por siempre” y “Papito te amo con toda mi alma, fuiste un papá ejemplar, muy amoroso y me dedicaste todo el tiempo que te fue posible, te voy a extrañar muchísimo papy, te amo por siempre ♥️♥️♥️ @julian_f.f”, dicen los mensajes de Juliancito en su red social.