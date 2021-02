Florinda Meza cumplió 72 años y se mostró sin una gota de maquillaje: [Foto]

Florinda Meza festejó el pasado 8 de febrero su cumpleaños número 72, y esta vez la reconocida actriz, quien convirtió a la célebre doña Florinda, del Chavo del 8, en uno de los personajes más populares de la televisión latina, se mostró al natural, sin una sola gota de maquillaje.

La estrella mexicana impresionó en sus redes sociales, tras compartir una fotografía en la que presumió de su pastel de cumpleaños, a pesar de que fue hace ya casi una semana, y más que su aniversario de vida, lo que llamó la atención de sus seguidores fue su look de cara lavada.

La esposa de Roberto Gómez Bolaños lució su cabello canoso, unas gafas y un vestido en naranja y blanco, mientras miraba fijamente a la cámara con un rostro de serenidad.

Doña Florinda se declaró muy feliz y mencionó que sigue con la celebración de un año más de vida.

“Sigo festejando, miren qué rico pastel. Me encantaría compartirlo con toda mi bonita vecindad…”, comentó la Florinda Meza, quien de paso sacó a relucir su sentido del humor y presumió de una de las frases que más destacaron a su famoso personaje.

“¿No gustan pasar a tomar una tacita de café virtual? #labonitavecindadvirtual #losamo #felizcumpleaños #elregresodeflorinda #dulcefamilia”, agregó la mexicana.

Las manifestaciones de afecto y de admiración por parte de sus fans salieron a relucir en cuestión de minutos, y los seguidores de la querida actriz lanzaron todo tipo de elogios y piropos a la también intérprete de la Chimoltrufia.

Las frases de los seguidores de Florinda Meza coincidieron en que la actriz luce muy bien sin maquillaje y que su hermosura está a prueba de todo.

“Hermosa! Eterna Doña Florinda 🌹🎁”, “Feliz cumpleaños, querida Doña Florinda? No será mucho pastel? Digo no será mucho cumpleaños??? Digo no será mucha molestia??? Un abrazo grande desde 🇪🇨”, “Maravillosa”, “hermosa mujer” y “que linda está mi flor solo quiero decirte que te quiero mucho, eres una gran mujer y una excelente actriz”, fueron algunos de los comentarios que dijeron los fans de Florinda Meza, reaccionando ante la fotografía sin maquillaje.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños confesó hace un par de añitos con mucha gracia que se sometió a un par de cirugías plásticas para lucir más joven.

“Me tijeretearon, bueno, más bien fue con bisturí, me quitaron pellejos de los ojos y de la papada”, mencionó doña Florinda al confesar sus cirugías, que fueron seguidas por inyecciones de bótox y láser.

DULCE FAMILIA Trailer OficialDulce Familia es una azucarada comedia “light” sobre el infierno de las dietas y la obsesión por bajar de peso. Una feliz pastelera (Fernanda Castillo) se someterá a todas las torturas posibles para lograr usar el vestido de novia de su madre (Florinda Meza) en su propia boda. En esta amarga odisea la acompañan sus… 2019-03-12T02:28:59Z

Tras haber perdido en el 20214, al que fuera no solo su esposo, sino su mentor y su compañero de vida y de televisión, Florinda Meza reveló hace dos años que ha sido muy difícil para ella la ausencia del creador del Chavo del 8.

“Cinco años han pasado y no sé cómo he podido, o cómo todos hemos podido estar sin él. O es que sí, sí tenemos todavía algo de él claro: su legado. Ahora cada día me parece tan igual al anterior. Será que en mis días ya no hay bendiciones, será que se acabaron las promesas para mí o será que con tu partida perdí la habilidad de encontrar la magia de la vida”, dijo en aquel entonces Florinda Meza.

“Mi Robert, me hiciste el mundo algo mejor, pero desde que te fuiste ya nada es igual. La vida tiene otro sabor, el mundo tiene otro color. Todo ha cambiado, ya nada es igual, todo es diferente. Yo soy diferente… Roberto, gracias por hacer que mi vida fuera interesante”, recalcó en aquel entonces.

