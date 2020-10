La cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos se encuentra en su gran final, un momento clave que marcará la vida de cada guerrero. Desde su nueva etapa que inició el pasado 13 de julio, los circuitos se pusieron más difíciles, los retos más intrincados, y cada atleta ha sido puesto a prueba, dando el todo por el todo para convertirse en el ganador de la competencia más feroz de la televisión hispana. Conducido por el comentarista deportivo Erasmo Provenza quien ya se recuperó, luego de resultar contagiado con el COVID-19, el intenso programa familiar ha contado con nuevos obstáculos y retos, nuevos atletas que se integraron a los equipos en condición de refuerzo, más premios en efectivo semanalmente y la llegada de la campeona de la primera temporada, Marisela “Chelly” Cantú como comentarista, entre otras sorpresas.

La gran final de Exatlon Estados Unidos – Hora y Canal

La ceremonia que coronará al ganador de la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos será un especial de dos días hoy domingo 11 de Octubre, y mañana lunes 12 a las 7pm, 6pm Centro por Telemundo, con los guerreros restantes dándolo todo por convertirse en el triunfador de la cuarta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta.”

Los atletas de Exatlon, de cara a la final son: Chuy Almada, Claudia Martinez, Dennhi Callú, Enmanuel Jaquez, Alondra Gonzalez, Yamilet Peña y Nate Burkhalter.

Gran Final de EXATLON EEUU: Cómo ver el LIVE STREAM

La gran final de Exatlon Estados Unidos la pueden ver sintonizando Telemundo en su proveedor de cable hoy domingo 11 de Octubre y lunes 12 a las 7pm / 6pm Centro. Si no tiene cable o no puede acceder a un televisor, puede ver Telemundo en los Estados Unidos desde su computadora, teléfono o dispositivo de transmisión a través de uno de los siguientes canales de TV en vivo y sin cable:

Servicios de transmisión:

Hulu con TV en vivo : además de una biblioteca de transmisión a demanda similar a Netflix, Hulu también ofrece un conjunto de canales de televisión en vivo, incluido Telemundo. Puede registrarse para “Hulu con Live TV” aquí , y luego puede ver el programa en vivo en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, “Hulu con Live TV” también viene con su extensa biblioteca a pedido (que tiene muchos espectáculos disponibles después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Mejorado Cloud DVR, “que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales”).

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver el show. Luego de entrar a la página TelemundoNow.com elige tu proveedor de TV y así podrás tener acceso al Live Stream. También puedes hacer click aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito como Al Rojo Vivo, Caso Cerrado, Suelta la Sopa o Un Nuevo Día. Además de tus novelas favoritas.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete “Fubo Premier” que cuesta $34.99 por mes después de la prueba gratuita de 7 días. Solo tienes que hacer click aquí o en FuboTV.com para aprovechar la prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

AT&T TV: El paquete más barato de AT&T TV, PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.

Exatlon Estados Unidos es un programa producido por Acunmedya para Telemundo, que busca encontrar al participante con las habilidades físicas y mentales más fuertes a través de una serie de cursos de obstáculos, condiciones de vida extremas y aislamiento total del resto del mundo. La audiencia y los fanáticos de Exatlon Estados Unidos pueden mantenerse al día con las últimas noticias sobre Exatlon en AhoraMismo.com