Fin de semana libre de impuestos en Missouri 2021: fechas, horarios y requisitos

El fin de semana libre de impuestos de Missouri comenzó el viernes 6 de agosto a las 12:01 a.m. y durará hasta el domingo 8 de agosto a las 11:59 p.m. Siga leyendo para conocer todos los detalles sobre lo que califica y lo que no, incluidos los condados que optaron por no participar por completo en el fin de semana libre de impuestos de Missouri.

Artículos que califican para el estado libre de impuestos en Missouri

Para obtener una lista completa de los artículos elegibles en Missouri, consulte la lista oficial del estado aquí.

La ropa de $100 o menos por artículo y los útiles escolares de $50 o menos califican para el estado libre de impuestos. Los artículos adicionales libres de impuestos incluyen software de computadora de $ 350 cada uno o menos, computadoras personales de hasta $1,500 cada una, dispositivos periféricos de computadora de hasta $1,500 cada uno y calculadoras gráficas de hasta $150 cada una.

Notas de Missouri sobre la ropa que califica:

cualquier artículo de ropa destinado a ser usado en o alrededor del cuerpo humano, incluidos, entre otros, pañales desechables para bebés o adultos y calzado. El término incluirá, pero no se limitará a, ropa y otros materiales utilizados para hacer uniformes escolares u otra ropa escolar. Los artículos que normalmente se venden en pares no se separarán para calificar para la exención. El término no incluirá relojes, correas de reloj, joyas, carteras, pañuelos, paraguas, bufandas, corbatas, cintas para la cabeza o hebillas de cinturones …

En cuanto a los útiles escolares que califican para el estado libre de impuestos, Missouri señala:

cualquier artículo que los estudiantes usen normalmente en un aula estándar con fines educativos, incluidos, entre otros, libros de texto, cuadernos, papel, instrumentos de escritura, crayones, materiales de arte, reglas, mochilas, mochilas, calculadoras de mano, calculadoras gráficas, tizas, mapas y globos. El término no incluirá relojes, radios, reproductores de CD, audífonos, equipo deportivo, teléfonos portátiles o de escritorio, fotocopiadoras u otro equipo de oficina, muebles o accesorios. Los útiles escolares también incluirán calculadoras gráficas valoradas en $ 150 o menos y software de computadora con un valor imponible de $350 o menos.

Los siguientes elementos son ejemplos de lo que califica como computadoras y dispositivos periféricos de computadora para el estado libre de impuestos:

Sistema de computadora portátil, de escritorio o torre que consta de una “unidad de procesamiento central, memoria de acceso aleatorio, una unidad de almacenamiento, un monitor de pantalla y un teclado”.

“Dispositivos diseñados para usarse junto con una computadora personal”, según el sitio web de Missouri. Esto incluye:

Disco duro

Módulo de memoria

Unidad de CD

Tarjeta hija

Digitalizador

Micrófono

Módem

Tarjeta madre

Ratón

Altavoz multimedia

Impresora

Escáner

Hardware de un solo uso

Sistema operativo de un solo usuario

Tarjeta de sonido

Tarjeta de video

Artículos que no califican para el estado libre de impuestos en Missouri

En Missouri, la ropa que cuesta más de $100 por artículo y los útiles escolares que cuestan más de $ 20 por artículo NO califican para el estado libre de impuestos. Encuentre una lista completa, visite aquí y desplácese hacia abajo hasta la sección que dice “¿Qué artículos normalmente NO califican para el feriado de impuestos sobre las ventas de regreso a la escuela?”

Esta sección incluye lo siguiente y más:

Relojes y correas de reloj

Joyas

Bolsos

Pañuelos

Bufandas

Corbatas

Paraguas

Diademas

Hebillas de cinturón

Relojes

Radios

Reproductores de CD

Auriculares

Equipo deportivo

Impresoras independientes

Teléfonos portátiles o de escritorio

Fotocopiadoras u otro equipo de oficina

Mobiliario o enseres

Y más.

Regiones de Missouri que NO participan en el feriado libre de impuestos

No todo el mundo en Missouri quiere participar en el feriado libre de impuestos este fin de semana. Las siguientes ciudades no participan y seguirán recaudando impuestos sobre las ventas de la ciudad este fin de semana, según el sitio web de Missouri:

Alton

Ash Grove

Ashland

Battlefield

Bellerive Acres

Berkeley

Beverly Hills

Black Jack

Blackwater

Bland

Bloomfield

Bolivar

Boonville

Branson

Brentwood

Bridgeton

Byrnes Mill

Cabool

California

Canton

Cape Girardeau

Carl Junction

Carthage

Cassville

Centertown

Chamois

Charlack

Chillicothe

Claycomo

Clayton

Collins

Columbia

Cool Valley

Crestwood

Crystal City

Des Peres

Desloge

DeSoto

Doniphan

Edmundson

Eldon

Eldorado Springs

Ellsinore

Elsberry

Everton

Fair Grove

Farmington

Fayette

Ferguson

Festus

Flint Hill

Freeman

Fremont Hills

Frontenac

Garden City

Gerald

Glasgow

Granby

Grandin

Grant City

Green City

Greendale

Half Way

Hartville

Hawk Point

Higginsville

Hollister

Holts Summit

Houston

Ironton

Jane

Jefferson City

Joplin

Kingdom City

Kirkwood

Koshkonong

Ladue

Laurie

Leadington

Liberal

Licking

Loma Linda

Manchester

Maplewood

Marble Hill

Marceline

Marlborough Village

Marshfield

Marthasville

Merriam Woods Village

Meta

Moberly

Monett

Montgomery City

Moscow Mills

Mount Vernon

Naylor

Neosho

New Haven

New Madrid

New Melle

Nixa

Noel

Norborne

Northwoods

Oakland

Overland

Owensville

Ozark

Palmyra

Paris

Pattonsburg

Peculiar

Pevely

Platte Woods

Poplar Bluff

Purdy

Qulin

Reeds Spring

Richmond Heights

Riverside

Rock Hill

Rockaway Beach

Savannah

Sedalia

Seligman

Shelbina

Shrewsbury

Skidmore

Smithton

Smithville

Springfield

St Ann

St Elizabeth

St Mary

St Peters

Ste Genevieve

Stockton

Sugar Creek

Taos

Thayer

Town & Country

Trenton

Twin Oaks

University City

Urich

Vandalia

Velda

Walnut Grove

Warson Woods

Washburn

Waynesville

Webster Groves

West Plains

Willard

Willow Springs

Los siguientes condados no participan y todavía están recaudando impuestos sobre las ventas del condado, según el sitio web de Missouri:

Audrain

Barry

Benton

Bollinger

Boone

Callaway

Camden

Carroll

Cedar

Christian

Clinton

Cole

Cooper

Dade

Dallas

Greene

Grundy

Henry

Howard

Iron

Jasper

Lawrence

Linn

Livingston

Mercer

Moniteau

Morgan

Newton

Oregon

Osage

Ozark

Phelps

Pike

Polk

Pulaski

Putnam

Ray

Reynolds

Saline

Shelby

St. Charles

St. Francois

Ste Genevieve

Stoddard

Stone

Taney

Texas

Webster

Wright

