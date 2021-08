Fin de semana libre de impuestos en Florida 2021: fechas, horarios y requisitos

El fin de semana libre de impuestos de Florida continúa este fin de semana. El evento comenzó el 31 de julio y continúa hasta el lunes 9 de agosto de 2021. El evento de este año es más largo que el del año pasado y concluye a las 11:59 p.m. el lunes. Esto significa que el evento libre de impuestos está sucediendo en este momento. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el fin de semana libre de impuestos y lo que califica y lo que no.

Los siguientes artículos están exentos de impuestos en Florida este día festivo

Los siguientes artículos están libres de impuestos este fin de semana. Obtenga más información en el sitio web de Florida aquí.

La mayoría de los útiles escolares que cuestan $15 o menos por artículo

Ropa, zapatos y accesorios que cuestan $60 o menos por artículo

Los primeros $1,000 del precio de computadoras o accesorios (solo si se usan para uso personal no comercial)

Aquí hay ejemplos de ropa o accesorios exentos (libres de impuestos). Puede ver la lista completa en el sitio web de Florida aquí.

Accesorios (pasadores y horquillas, hebillas de cinturón, pajarita, redecillas para el cabello, lazos, clips y cintas para el cabello, carteras, corbatas, coletas, bufandas, corbatas, carteras)

Prendas de vestir regulares, como blusas, abrigos, vestidos, chaquetas, jeans, pantalones, camisas, pantalones cortos, faldas, suéteres y chalecos.

Ropa aeróbica y fitness

Delantales y protectores de ropa

Partidarios atléticos

Ropa de bebé

Mochilas y mochilas para libros

Pañuelos

Tacos de beisbol

Trajes de baño, gorras y encubrimientos

Cinturones

Baberos

Cascos de bicicleta para jóvenes

Botas (excepto botas de esquí o de pesca)

Zapatos de bolos (comprados)

Tirantes y soportes usados ​​para corregir o aliviar una incapacidad física o lesión.

Sujetadores

Vestuario de coro y altar

Zapatos con tacos y clavos

Vestimentas clericales

Monederos

Disfraces

Overoles

Bolsas de pañales, pañales, insertos de pañales (adultos y bebés, de tela o desechables)

Riñoneras

Chalecos de pesca (sin flotación)

Ropa formal (comprada no alquilada)

Guantes (vestido, jardín, trabajo, cuero)

Birretes y togas de graduación

Trajes y uniformes de gimnasia

Sombreros y gorras

Calcetería

Chalecos de caza

Batas de laboratorio

Leggings, mallas y calentadores de piernas, leotardos

Lencería

Vestimenta de artes marciales

Cubrezapatos y zapatos de goma

Monederos

Impermeables, gorros de lluvia y ponchos

Recibiendo sabanas

Ropa religiosa

Batas

Ropa de seguridad y calzado de seguridad.

Uniformes scout

Mantones y abrigos

Inserciones y plantillas para zapatos

Zapatos (incluidos los deportivos)

Hombreras (por ejemplo, vestidos o chaquetas)

Trajes de esquí (nieve)

Ropa de dormir (camisones y pijamas)

Zapatillas

Resbalones

Medias

Trajes y chaquetas

Tirantes

Bandas para el sudor

Bañadores y bañadores

Corbatas (corbatas y pajaritas)

Esmoquin (comprado, no alquilado)

Ropa interior

Uniformes (de trabajo, escolares y deportivos, excluidos los protectores)

Los útiles escolares libres de impuestos cuestan $15 o menos por artículo y los ejemplos incluyen:

Aglutinantes

Calculadoras, brújulas, transportadores, reglas

CD (solo en blanco)

Libros de composición, blocs de notas, cuadernos

Crayones, marcadores

Borradores

Carpetas

Pegamento (barra y líquido), pegar

Bloc de notas legales

Loncheras

Marcadores

Papel como cartulina, papel de relleno para cuadernos

Lápices, lápices de colores, portaminas y recambios

Bolígrafos (fieltro, bolígrafo, fuente), resaltadores, recargas

Cartulina y papel para carteles

Gobernantes

Tijeras

Grapadoras y grapas

Los siguientes artículos no están exentos de impuestos en Florida este día festivo

Cualquier prenda de vestir que cueste más de $60

Cualquier material escolar que cueste más de $15

Cualquier alquiler o arrendamiento, incluso si los artículos son elegibles si se compran

Nota: Las exenciones libres de impuestos se basan en el precio por artículo. No hay límite en la cantidad de un artículo exento en particular que puede comprar. Pero si un artículo de ropa cuesta más de los $60 permitidos, por ejemplo, pagará impuestos sobre el costo total del artículo, no solo $60 en adelante.

Algunos ejemplos de prendas de vestir que pueden estar sujetas a impuestos incluyen:

Accesorios como pañuelos, joyas, relojes y correas de reloj

Guantes y protectores deportivos

Cubiertas del talonario de cheques

Hilados y tejidos o artículos de reparación para ropa.

Ramilletes y boutonnieres

Bolsas de cosméticos, bolsas de lona, maletas, bolsas de maquillaje, maletas

Guantes específicos para deportes.

Botas de pesca (vadeadores)

Aletas

Sombreros duros

Patines para hielo, patines en línea, patines en línea, patines de ruedas

Almohadillas para deportes

Máscaras de pintura o polvo

Chalecos salvavidas y chalecos salvavidas

Ropa o zapatos alquilados

Botas de esquí y chalecos de esquí

Trajes de submarinismo

Gafas de sol a menos que sean recetadas

Paraguas

Pelucas

Algunos ejemplos de útiles escolares que pueden estar sujetos a impuestos incluyen:

Papel de computadora

Cinta, líquido o bolígrafos correctores

Papel de imprimir

Cinta adhesiva

