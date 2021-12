Fiesta de Nochevieja de Miley Cyrus: ¿Cómo ver el Live Stream?

Entre los muchos especiales de celebración de Año Nuevo que se televisan, NBC ofrece quizás el programa más intrigante, ya que será coanfitrión de Miley Cyrus y Pete Davidson en vivo desde Miami. El evento comienza a las 10:30 p.m. ET.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver “La fiesta de Nochevieja de Miley” en vivo en línea:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 otros canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí mismo:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver “La fiesta de fin de año de Miley” en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 40 canales de televisión más a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión más barato con NBC, y puede obtener su primer mes por solo $10:

Consigue Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver “La fiesta de fin de año de Miley” en vivo en la aplicación Sling TV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV , Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV .

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes : “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $ 0 al registrarse. Si mira en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver “La fiesta de fin de año de Miley” en vivo en la aplicación DirecTV Stream , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV , Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream .

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV , que ahora también incluye ESPN + y Disney + como parte de su paquete especial:

Obtén Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con TV en vivo, puede ver “La fiesta de fin de año de Miley” en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o Android tableta. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Hulu .

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Vista previa de la fiesta de Nochevieja de Miley





Play



Celebrate 2022 with Miley Cyrus, Pete Davidson and More! – NBC's Miley's New Year's Eve Party Ring in the new year with Miley Cyrus and Pete Davidson, featuring musical performances from Saweetie, Brandi Carlile, 24KGoldn, Billie Joe Armstrong, Anitta and more. Miley's New Year's Eve Party airs Friday, December 31 at 10:30 p.m. live on NBC. » Subscribe for More: bit.ly/NBCSub NBC ON SOCIAL: YouTube: youtube.com/nbc Twitter: Twitter.com/NBC Facebook: Facebook.com/NBC Instagram:… 2021-12-20T21:47:24Z

El servicio de transmisión de Peacock, propiedad de NBC, también ofrecerá una transmisión en vivo del evento. El servicio de transmisión de Peacock tiene una opción gratuita con anuncios limitados, una opción premium con anuncios limitados y una opción sin anuncios. Sin embargo, debe estar registrado en el servicio de transmisión de Peacock para usar la función.

El evento de este año está siendo presentado por Miley Cyrus y Pete Davidson, informó Deadline. Se transmite a partir de las 10:30 p.m. Hora del Este hasta las 12:30 a.m. Hora del Este. Este es un gran cambio con respecto a años anteriores, cuando Carson Daly organizó el especial de Nochevieja de NBC de 2004 a 2020, con un año de descanso en 2017 cuando un juego de la NFL se adelantó al evento.

Cyrus se inscribió en el evento a finales de septiembre, Vulture informó.

Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva, eventos en vivo, especiales y E! News, NBCUniversal, dijo a Deadline: “En lo que seguramente será una noche emocionante y divertida, estamos ansiosos por asociarnos con Lorne Michaels y comenzar el 2022 con una noche de entretenimiento increíble, dirigida por Miley y Pete”.

El evento se transmitirá en vivo desde Miami, informó NBC New York , e incluirá invitados especiales y actuaciones musicales.

Deadline informó que algunos de estos invitados especiales incluirán a Billie Joe Armstrong (Green Day), Saweetie, Jack Harlow, Brandi Carlile, Anitta, 24kGoldn, Kitty Ca $ hy más.

Según The Hollywood Reporter , Cyrus espera que el especial sea tradicional de una manera “única y poco convencional”. Dijo que ir a Miami fue el primer paso para hacer que el evento fuera único.

Bromeó en “Tonight Show” de Jimmy Fallon: “[Davidson] será divertido, y yo estaré desnuda y juntos tendremos un espectáculo”.

Lorne Michaels es la productora ejecutiva del evento, junto con Cyrus y Lindsay Shookus. Den of Thieves está produciendo el evento, junto con Hopetown Entertainment, informó Deadline. Joe DeMaio está dirigiendo la celebración de la víspera de Año Nuevo.

TV Insider informó que Cyrus protagonizará tres especiales de NBCU, incluido un concierto que se filmará para Peacock, y que actualmente tiene un contrato de talento y desarrollo de primera vista con NBC. Davidson ha vuelto a “SNL” por una temporada más.

