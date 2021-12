Feliz Año Nuevo 2022: Versículos de la Biblia para compartir

Faltan tan solo unas horas para despedir el año 2021 y darle una calurosa bienvenida al Año Nuevo 2022. La víspera de Nochevieja es una de las celebraciones más importantes para todas las familias latinas alrededor del mundo.

Cada 31 de diciembre, miles de hispanos suelen reunirse con sus seres queridos para festejar y agradecer por cada una de las bendiciones que recibieron a lo largo de los doce meses de cada año.

Una de las tradiciones más vigentes en los hogares hispanos es leer los versículos de la Biblia en señal de agradecimiento por todo lo vivido en el año que dejamos atrás, esto para iniciar un nuevo año vibrando desde la gratitud y positivismo.

Hemos seleccionado algunos versículos bíblicos de manera que sirvan de inspiración para estos nuevos 365 días y que podamos refrescar y renovar nuestra relación con Jesús profundizando en nuestro compromiso de caminar junto a Él en este comienzo.

A continuación te presentamos los mejores versículos bíblicos para que puedas compartir con tus familiares y seres queridos a través de redes sociales o WhatsApp:

Confiar en Cristo

“Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación”. – 2 Corintios 5:17.

Con la fe puesta en lo que está por venir

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. – Filipenses 3:13-14.

Todo tiene su momento

“Hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa: Tiempo para nacer, y tiempo para morir; tiempo para plantar, y tiempo para arrancar lo plantado; tiempo para matar y tiempo para curar; tiempo para demoler y tiempo para edificar; tiempo para llorar y tiempo para reír; tiempo para gemir y tiempo para bailar; tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas; tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse; tiempo para buscar y tiempo para perder; tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera; tiempo para rasgar y tiempo para coser; tiempo para callarse y tiempo para hablar; tiempo para amar y tiempo para odiar; tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Al final, ¿qué provecho saca uno de sus afanes?”. – Filipenses 3:1.

La eternidad en sus corazones

“Me puse a considerar la tarea que Dios impone a los hombres para humillarlos. Todo lo que Él hace llega a su tiempo; pero ha puesto la eternidad en sus corazones, y el hombre no encuentra el sentido de la obra divina desde el principio al fin”. – Eclesiastés 3:11.

Dejar atrás el pasado

“Pero no se acuerden más del pasado, ni sueñen en cosas de otros tiempos. Porque hago una cosa nueva que ya aparece: ¿no lo notan? Sí, trazaré una ruta en las soledades y pondré praderas en el desierto. Los animales salvajes me felicitarán, ya sean lobos o búhos, porque le daré agua al desierto y los ríos correrán en las tierras áridas para dar de beber a mi pueblo elegido. Entonces el pueblo que yo me he formado me cantará alabanzas”. – Isaías 43:18-19.