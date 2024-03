Felices Pascuas 2024: Oraciones para compartir

¡Es la resurrección de Cristo! Día para celebrar que su nueva vida también es una vida renovada para cada miembro de su iglesia. La pascua del señor que viviremos este domingo 31 de marzo, es una invitación a que vivamos en adelante con alegría, con esperanza, y con una absoluta convivencia en paz consigo mismos y con el resto de la creación.

Oraciones para compartir en el día de Pascuas 2024

Acción de gracia pascual

“Es justo que aclamemos tu nombre, Padre santo,

y te bendigamos de corazón,

es lo que nos corresponde hacer

en esta fiesta de resurrección y vida.

Aunque todavía vivimos en una penumbra de fe,

te damos gracias porque vislumbramos ya

un amplio horizonte de esperanza.

Hoy celebramos la pascua,

el paso por nuestra historia de Jesús

y cantamos gozosos el aleluya.

Creemos que él sigue viviendo en Ti,

de igual forma que Tú, su Padre y fuente de vida,

viviste siempre en él.

Jesús nos ha descubierto que esta fiesta también puede ser nuestra propia pascua de liberación

sí pasamos de nuestros egoísmos

y nos decidimos a vivir plenamente para los hermanos.

Gracias, Padre Dios.

Por todo ello te bendecimos

y cantamos en tu honor este himno de alegría.”

Oración 2

“Dios de poder y gloria, por tu santa voluntad resucitaste a Jesús de la muerte para que podamos compartir su vida eternamente. Al regocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia ayúdanos a acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con corazones amorosos podamos servir por amor a Ti a los débiles y necesitados. Fortalece la fe de nuestras familias de modo que podamos crecer juntos en amor. Que tu alegría crezca en nosotros día a día”. Amén.

Oración 3

“Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras,

Que no se cierren mis “puertas” por el miedo.

Que me aferre al Espíritu que me regalas, Para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado…

Señor y Dios míos, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores… Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo… Porque aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades o en mis ocupaciones… Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como insuflar aire en mis vacíos y oxigenar mi alma endurecida.

Que el Espíritu renovado de la resurrección, Nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el Amor más generoso… Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo modesto de quien quiere quererte, seguirte y responderte, Padre… Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es mi camino de testimonio al amparo de tu Fuerza”, amen.

Oración 4

“Y en esto entró Jesús, se puso en medio, Soy yo, dijo a los suyos, vean mis manos; serán siempre señal para creer, la verdad del Señor resucitado.

Las manos de la Pascua lucirán las joyas de la sangre y de los clavos, alianzas de amistad inigualable, quilates de un amor que se ha entregado.

Esas manos pascuales lucharán para dar libertad a los esclavos, proteger a los débiles, caídos, construir la ciudad de los hermanos.

Oh, Señor de las manos traspasadas, Señor del dolor resucitado, pon tus manos heridas en las mías, que te cure del dolor en otras manos”.

Oración 5

“Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza.

Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual.

Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti.

Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero”. Amen.

