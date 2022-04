Felices Pascuas 2022: ¿Cuál es su significado?

La Semana Santa, días en que los católicos conmemoran la crucifixión y muerte de Jesús el Viernes Santo, esperan de manera fervorosa a que llegue el Día de su Resurrección, y el Cristo se levante de su sepultura y aparezca ante sus discípulos el Domingo de Pascua.

Para los cristianos el Día de la Pascua o Domingo de Resurrección significa la salvación y la victoria de la vida sobre la muerte, y es gracias a que Jesús Cristo logró vencer a la muerte, que todos los cristianos de fe tienen la esperanza de obtener la salvación del pecado, y una vida eterna junto a él.

Para entenderlo, primero hay que saber de dónde proviene la palabra pascua. En el idioma hebreo, la palabra pascua – pésaj – significa “salto” o “paso”. El termino está ligado directamente con la historia del pueblo judío, la cual aparece explicada en las escrituras bíblicas del antiguo Testamento.

La Pascua, es el momento en que Dios pidió al pueblo hebreo sacrificar un cordero y marcar las puertas de sus casas para que la muerte no los alcanzara. La muerte “pasó por alto”, y no toco a los hijos primogénitos de los israelitas, en cambio se llevo a todos los hijos varones mayores de sus esclavistas; los egipcios.

De acuerdo con AllAboutGod, entender la Pascua desde una perspectiva cristiana es de importancia vital. La conmemoración de la muerte, sepultura, y resurrección de la muerte de Jesús es crucial para los creyentes en Jesucristo, y sin esta doctrina, no existe el cristianismo, ni la Pascua cristiana.

Dice este medio que más allá de la doctrina está el conocimiento de la verdad de que Jesús murió para pagar el castigo de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Explica el texto, que el señor fue crucificado y resucitó con un cuerpo glorificado, obteniendo la victoria sobre la muerte y la tumba, y que cuando ponemos nuestra fe en él al creer por fe en Cristo solamente, tenemos la promesa de que un día tendremos un cuerpo como el de nuestro Señor y que reinaremos con Él en el cielo.

Filipenses 3:20-21 afirma: “Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.” 2da de Timoteo 2:11-12 dice: “Palabra fiel es esta: Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él…” Esto le da esperanza al cristiano durante la Pascua y todo el año.





Gracias a Él: Pascua de Resurrección Al conmemorar la Pascua de Resurrección este año, los invitamos a encontrar maneras de ser más como Jesucristo esta semana al amar a los demás, a Dios y seguir Su ejemplo: bit.ly/3A6Xkpa Recuerden cómo Jesucristo cambió la historia aquella primera Semana Santa — desde Su entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos hasta Su… 2020-04-12T03:30:30Z

Según Vatican News, el 12 de abril de 2020, el Papa Francisco expresó desde el vaticano en un aparte de la misa de Domingo de Resurrección, que había que contagiar la esperanza que venía de la resurrección.

“Es el contagio de la esperanza: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!». No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa por encima” del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios”, afirmó el Papa Francisco profundizando sobre el sentido de la esperanza. Además, el santo padre, invito a mirar al resucitado, “que no es otro que el crucificado”, para “que sanara las heridas de la humanidad desolada”