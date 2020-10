Farina y Thalia lanzan sencillo y video “TEN CUIDAO” ¡Escúchalo aquí!

View this post on Instagram

¡Acompáñanos a ver el Episodio 2 de #LatinMusicQueens esta noche! Vamos a estar respondiendo a sus comentarios durante la transmisión del show. 🎉🔥❤️ ➡️ FACEBOOK.COM/THALIA 9pm EST / 8pm Hora México / 8pm Hora Colombia 🌟🌟🌟 Join us to watch Episode 2 of #LMQ tonight! We will be responding to your comments during the show. XOXO Thalia, Farina & Sofía