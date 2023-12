Feliz año nuevo 2024: Versículos de la Biblia para compartir

¡Feliz Año Nuevo 2024! Es una de las expresiones mas esperanzadoras que podemos recibir de todos aquellos quienes se acercan a nosotros en el traspaso de la “Nochevieja” y el “Año Nuevo”.

Este saludo tan acostumbrado es una manifestación de cariño entre familia, amigos, conocidos y comunidad, pero nada es mas integro que comenzar el primer día de los 365 días siguientes en los caminos y enseñanzas del Dios “Todopoderoso”.

Si en este 2024, tu saludo de bienvenida al nuevo año quieres hacerlo más especial y significativo, aquí te presentamos una serie de citas Bíblicas alusivas al renacer; podrás enviarlas y compartirlas a los seres más importantes de tu vida.

Versículos de la Biblia para compartir en fin de año

1) “Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31 pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” - Isaías 40:30-31

2) “De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” - 2 Corintios 5:17

3) “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. – Romanos 8:18

4) “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” – Efesios 4:22-24

5) “Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.” – Deuteronomio 7:13

6) “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” - Jeremías 29:11

7) “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,” - 1 Pedro 1:3

8) “Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.” – Apocalipsis 21:5

9) “pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.” – Isaías 40:31

10) “Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.” – Deuteronomio 31:6



11) “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?” – Mateo 6:25



12) “27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28 habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo.” – Juan 14:27-28

13) “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.” - Eclesiastés 3:11

14) “Olviden las cosas de antaño; ya no vivan en el pasado. ¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos en lugares desolados”.

15) “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza”. – Jeremías 29:11

16) “Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan todos tus planes”. – Salmo 20:4

17) “Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría”. – Salmo 90:12

18) “Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. 15 Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos”. – (Colosenses 3:14-15)

19) “¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!” – (Salmo 42:11)

20) “Cuentas con una esperanza futura,la cual no será destruida.” – (Proverbios 23:18)





