Fanáticos del True Crime: Este es el podcast en español que deben escuchar

La plataforma de contenido en español Pitaya Entertainment presenta Pesadillas Criminales, un nuevo podcast semanal en español sobre los asesinatos más impactantes del mundo latino. Nuevos episodios se estrenan todos los lunes y exploran los crímenes más sangrientos y aterradores de las últimas décadas de ambos lados de la frontera: Desde los orígenes de los más infames asesinos seriales de Estados Unidos, como Richard Ramirez (“el merodeador nocturno”) y Rory Conde (“el estrangulador de Miami”), hasta la historia detrás de los más sonados y espeluznantes asesinatos de México, como la muerte de Rebeca Lebarón.

Cómo escuchar Pesadillas Criminales

Los episodios de Pesadillas Criminales son narrados por la galardonada actriz, escritora y productora, Yareli Arizmendi, escritos por la reconocida guionista Itzia Pintado, y producidos por Santiago León. Están disponibles de forma gratuita a través de Pitaya Entertainment en todas las principales aplicaciones de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts, y Amazon Music. Pesadillas Criminales también está disponible en el sitio web de Pitaya(pitaya.fm) y en YouTube.

Aunque los podcasts de crimen son de los podcasts más populares en Estados Unidos, casi no hay podcasts de ese tema en español originarios del país. Este es el primer podcast de Pitaya en esta categoría y además 100% en español.

Conoce a Yareli Arizmendi e Itzia Pintado

Yareli Arizmendi, la narradora de Pesadillas Criminales, es una actriz, escritora y productora galardonada, así como activista social. Conocida por su actuación como Rosaura en Como agua para chocolate y como Lila Rodríguez en Un día sin mexicanos, de la cual fue coautora y coproductora. Con mas de 25 años de actividad professional. También ha protagonizado programas de televisión como House, Six Feet Under, Heroes, 24 y Medium, y narrado más de dieciocho audiolibros como American Dirt, Los Detectives Salvajes and The Distance Between Us. También tiene un exitosoTED Talk: Haciendo Visible Lo Invisible.

Itzia Pintado, por su parte, funge como la guionista de Pesadillas Criminales, y es una galardonada productora, escritora, y poeta. Ha escrito para las cadenas más importantes de televisión de México sumando un aproximado de 100 horas aire de autoría propia transmitida con éxito de audiencia. Ha trabajado en producciones con destacados directores como Alejandro González Iñárritu, Gabriel Retes y Arturo Ripstein. De su trabajo como productora destacan la obra teatral Dos Pájaros y el cortometraje El otro cuarto, seleccionado en los Arieles. Como poeta ha publicado recientemente Coplas de Caza y algunos de sus poemas forman las piezas de videopoesía del canal youtube lanave09.

En la producción del emocionante podcast Pesadillas Criminales, está Santiago León director y productor desde los 16 años. Ha creado toda clase de contenidos audiovisuales desde programas de televisión, series, cortometrajes, y podcasts.

Creciendo el mercado de los Podcasts en español

Pitaya Entertainment ha ido poco a poco posicionándose en toda Latinoamérica como la plataforma de entretenimiento en español por excelencia con diferentes podcasts como Ana Patricia Sin Filtro con Ana Patricia Gámez, que debutó como el podcast en español con más alto ranking en las listas de podcasts de Apple; Sin Rodeo con Jomari Goyso ha sido el podcast número uno en la lista de noticias de entretenimiento de Estados Unidos de Apple; Entre Hermanas con Alejandra Espinoza y Damaris Jimenez ha estado entre los primeros diez lugares de la lista de Educación de Apple; y Hyphenated con Joanna Hausmann y Jenny Lorenzo ha sido uno de los podcasts de comedia para latinos más populares de Appley fue honrado por los Webby Awards 2022.