Famosos implicados en el caso ‘Diddy’ estarían pagando a sus víctimas

Tony Buzbee, el abogado que representa a las múltiples acusadoras de Sean “Diddy” Combs, dijo a TMZ Live el 7 de octubre que espera que “otras personas famosas” sean nombradas “en el futuro”, y dice que son nombres tan importantes como Diddy.

TMZ le preguntó a Buzbee, un abogado civil del área de Houston, Texas, si estaba hablando de celebridades “al nivel de Diddy”.

Respondió: “Eso esperaría” y dijo que se enviaron cartas de demanda a otras celebridades que el equipo legal de Buzbee cree que tienen culpabilidad en relación con las acusaciones de que Diddy abusó y traficó sexualmente con mujeres.

Buzbee dijo que el equipo legal intenta resolver los asuntos sin recurrir a demandas judiciales y agregó que las cartas de demanda fueron enviadas a un “puñado de personas de las que ya había oído hablar antes”.

Los últimos comentarios de Buzbee se producen después de que advirtiera que otras celebridades podrían ser nombradas en una conferencia de prensa el 1 de octubre, en la que reveló que su firma, The Buzbee Law Group, y AVA Law Group, ahora representan al menos a 120 personas “para presentar casos en un tribunal civil” contra Sean “Diddy” Combs.

“No se pueden esconder esqueletos en el armario para siempre”, dijo Buzbee en esa conferencia de prensa sobre las otras personas que podrían ser nombradas. “Espero que a través de este proceso se exponga a muchas personas poderosas. Se revelarán muchos secretos sucios”, dijo Buzbee en la conferencia de prensa anterior.

El abogado se negó a dar un cronograma para nombrar a otras celebridades

TMZ le preguntó a Buzbee si presentaría alguna demanda a principios de esta semana y si involucraba a celebridades. Dijo que dejaría que las demandas “hablaran por sí mismas”, pero dijo que no esperaba que se nombrara o “desenmascarara” a ninguna otra celebridad esta semana.

Dijo que los abogados, “si nombramos a personas además del Sr. Combs”, quieren “asegurarse de que hemos hecho nuestra tarea” porque nombrar a otras celebridades “causaría una tormenta de fuego”.

Buzbee dijo que no quería “meterse en una situación en la que si no presento una demanda la próxima semana, eso cause un frenesí mediático”, por lo que no quiso ser específico en cuanto a un cronograma para nombrar a otras celebridades.

Sin embargo, dijo que las celebridades que asistieron a una fiesta de Sean “Diddy” Combs y sabían lo que iba a suceder o sabían que “se estaba usando una droga en particular en las bebidas” podrían tener exposición legal. Si una celebridad participó en una actividad ilegal o “vio cómo sucedió” sin intervenir, “en mi opinión, tienes un problema”, dijo Buzbee.

El 17 de septiembre, las autoridades federales emitieron una acusación penal contra Sean “Diddy” Combs. La acusación lo acusa de crimen organizado y lo acusa de haber “abusado, amenazado y coaccionado a mujeres y otras personas a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta”.

El abogado de Sean ‘Diddy’ Combs negó las acusaciones en su contra, según informes

Sean “Diddy” Combs está luchando contra los cargos. “El señor Combs niega enfática y categóricamente como falsa y difamatoria cualquier afirmación de que abusó sexualmente de alguien, incluidos menores”, dijo Erica Wolff, abogada de Combs, a CNN, después de la conferencia de prensa previa de Buzbee.

Ella dijo a CNN que Combs espera demostrar su inocencia en un tribunal de justicia.

Buzbee dijo a TMZ que su equipo legal intentará resolver las acusaciones antes de presentar demandas públicas “agresivamente”.

Cuando se le preguntó quiénes serán nombrados, el abogado dijo que “mucha gente asistió a estas fiestas. Mucha gente vio esta actividad. Mucha gente permitió que sucediera”. De esas personas, dijo que cree que “todas tienen exposición aquí”.

Buzbee enfatizó que su oficina hace “mucha investigación” y que 3.200 llamadas pueden reducirse a 100 clientes.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos