Famke Janssen en el live action de “Los Caballeros del Zodiaco”: Lo que debes saber

Basada en la sensación internacional del anime, Los Caballeros del Zodiaco trae la saga de Saint Seiya a la pantalla grande por primera vez con actores reales. Seiya (Mackenyu), un testarudo adolescente callejero, pasa su tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada, cuando, sin darse cuenta, en una de sus peleas utiliza poderes místicos que nunca supo que tenía, Seiya se ve envuelto en un mundo de santos en guerra, entrenamiento mágico antiguo y una diosa reencarnada que necesita de su protección. Si quiere sobrevivir, tendrá que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre los Caballeros del Zodíaco.

La cinta se estrena el próximo 12 de mayo en cines.

Elenco del live Action de Los Caballeros del Zodiaco

Mackenyu como Seiya

Famke Janssen como Guraad

Mandison Iseman como Sienna/Athena

Diego Tinoco como Nero

Mark Dacascos como Mylock

Nick Stahl como Cassios

Y Sean Bean como Alman Kido

Play

KNIGHTS OF THE ZODIAC – Último Tráiler Subtitulado Español (2023) Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio – Tráiler Subtitulado en Español Latino. 2023-03-24T23:33:22Z

La película cuenta con la participación de la reconocida actriz Famke Janssen (X-Men, Taken) quien interpreta a “Guraad” en la película KNIGHTS OF THE ZODIAC (Los Caballeros del Zodiaco), un rol repleto de emociones, acción y enigma.

Sobre este personaje, Janssen, que está acostumbrada a papeles de altísimo voltaje, aseguró: “Guraad es muy peculiar porque parece estar impulsada por tomar represalias y una naturaleza vengativa… resulta ser algo completamente diferente.”

Famke Janssen: Lo que debes saber

Famke Janssen es una actriz holandesa conocida por su talento y versatilidad en la industria del cine y la televisión. Nacida en Amstelveen, Países Bajos, en 1964, Janssen comenzó su carrera como modelo y después se mudó a los Estados Unidos para perseguir su sueño de convertirse en actriz.

Janssen obtuvo su primer papel importante en la película “El hombre del tiempo” en 1992, donde interpretó a la esposa de Nicolas Cage. Sin embargo, fue su papel en la película “GoldenEye” de James Bond en 1995 lo que la llevó a la fama internacional. En la película, Janssen interpretó a Xenia Onatopp, una villana seductora y peligrosa. La actuación de Janssen en la película fue elogiada por la crítica y le valió el reconocimiento del público.

Desde entonces, Janssen ha aparecido en numerosas películas y programas de televisión, incluyendo “X-Men”, “Nip/Tuck”, “Hansel y Gretel: Cazadores de brujas” y “Taken”. Su papel como Jean Grey en la serie de películas “X-Men” la convirtió en un ícono de la cultura pop, y su actuación en “Nip/Tuck” le valió una nominación al Globo de Oro.

Además de actuar, Janssen también ha incursionado en la escritura y la dirección. En 2011, escribió y dirigió la película “Bringing Up Bobby”, que recibió críticas positivas por su dirección y actuaciones.

Janssen es conocida por su belleza y su presencia en pantalla, pero también por su compromiso con la justicia social y los derechos de los animales. Ha hecho campaña en contra del comercio de pieles y ha abogado por la adopción de animales en refugios.