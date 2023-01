Familiares de Aaron Carter exigen que se investigue su muerte

La familia de la estrella de “Dancing With the Stars”, Aaron Carter, creen que él murió después de una sobredosis de drogas.

El animador, que apareció en la novena temporada de la competencia de baile, fue encontrado muerto en la bañera de su residencia de California en noviembre de 2022, de acuerdo con TMZ.

“Mi prometido Aaron Carter ha fallecido. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser un proceso para criar a un hijo sin su padre. Respeten la privacidad de mi familia mientras aceptamos la pérdida de alguien a quien amamos mucho. Todavía estamos en el proceso de aceptar esta desafortunada realidad. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados”, dijo la prometida de Carter, Melanie Martin, al medio en un comunicado en ese momento.

Poco después de que se confirmara su muerte, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dijo que necesitaba posponer la causa oficial de la muerte del cantante en espera de una mayor investigación, según Deadline.

Han pasado dos meses y la familia Carter está hablando sobre lo que creen que le sucedió al intérprete de 34 años.

Esto es lo que necesitas saber:

No se encontró agua en los pulmones de Aaron Carter

Como parte de la investigación sobre cómo murió Carter, el médico forense le dijo a la familia que no había agua en los pulmones de Carter, lo que significa que no murió ahogado, según TMZ. Dada esa información, tanto la prometida de Carter como su madre creen que murió después de una sobredosis de drogas.

El reporte de TMZ indica que los mensajes de texto encontrados en el teléfono de Carter sugieren que le debía a alguien unos $800 por una “sustancia desconocida”. Los mensajes de texto fueron entregados a la policía y la familia espera llegar al fondo del asunto para ver cuál pudo haber sido la sustancia y si fue o no la causa real de la prematura muerte de Carter.

Mientras tanto, la causa oficial de la muerte de Carter aún está pendiente de un informe toxicológico, según Martin, quien habló con US Weekly.

“El forense no está diciendo qué causó su muerte. No me dicen si tuvo un infarto, un derrame cerebral o si se ahogó. Ellos no me dijeron nada… Tienen que esperar el informe de toxicología”, dijo Martin al medio de comunicación durante el 17 de enero de 2023.

La familia de Aaron Carter ha mantenido viva su memoria

Mientras el forense continúa con la investigación sobre la muerte de Carter, Martin ha estado publicando homenajes a su prometido en Instagram con bastante regularidad.

“Si el amor pudiera haberte salvado, habrías vivido para siempre”, escribió en una publicación del 10 de enero de 2023.

Además, el hermano mayor de Carter, Nick Carter, escribió una canción dedicada a su difunto hermano.

Además, la hermana gemela de Aaron Carter, Angel Carter, se unió a Nick Carter, Lance Bass y otros artistas para presentar un concierto tributo llamado “Songs for Tomorrow” durante el 18 de enero de 2023.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.