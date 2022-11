Muere Aaron Carter: ¿Cómo murió el cantante estadounidense?

Aaron Carter ha muerto, de acuerdo con TMZ y The Hollywood Reporter. TMZ fue el primer medio de comunicación en informar la noticia. El cantante y actor de 34 años participó en la novena temporada de “Dancing With the Stars”.

Esto es lo que necesitas saber sobre su muerte:

Aaron Carter fue encontrado muerto en su casa del área de Los Ángeles durante el sábado 5 de noviembre

Fuentes policiales le dijeron a TMZ que Carter fue encontrado muerto en la bañera de una de las habitaciones de su residencia en Lancaster, California. Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles le dijo a The Hollywood Reporter que hubo una muerte sospechosa en la residencia de Carter, pero aún no se sabe si se sospecha de algún crimen y la causa de muerte del cantante no fue dada a conocer de inmediato.

Carter fue una estrella de pop, cuyo segundo álbum de estudio, “Aaron’s Party (Come Get It”), fue certificado tres veces platino. Él trazó tres sencillos en los Estados Unidos y varios más en Australia, Alemania y Reino Unido.

En “Dancing With the Stars”, Carter terminó en quinto lugar con su compañera Karina Smirnoff. En una entrevista de podcast de diciembre de 2021 en el podcast de Steve-O “Wild Ride!”, Carter dijo que él y Smirnoff estuvieron involucrados sentimentalmente durante su tiempo en el programa.

“Le robé a Karina Smirnoff, mi pareja, al otro tipo del programa, Maksim Chmerkovskiy. Básicamente, se la robé y luego rompieron su compromiso”, dijo Aaron, y continuó diciendo que cuando no funcionó entre ellos, ambos comenzaron a sabotear sus posibilidades.

“Karina y yo simplemente no congeniamos y estábamos a punto de ganar y ella se enojó conmigo porque básicamente no quería estar con ella. Era como pisotear mis pies a propósito durante las presentaciones en vivo, con esos tacones y todo”, dijo Carter, y agregó: “Ella me daba un rodillazo en las bolas muy rápido [cuando estábamos bailando] solo porque ya no quería estar en [el programa] conmigo y estaba enojada y es rusa”.

Carter dio la bienvenida a un hijo hace un año

Carter y su exnovia Melanie Martin le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos en noviembre de 2021.

En una publicación de Instagram, el cantante compartió una foto de sí mismo cortando el cordón umbilical del bebé y escribió: “Sección C de emergencia después de 13 horas de trabajo de parto, pero mi prometido goza de excelente salud, gracias Señor y al increíblemente dulce y amoroso personal de aquí”.

Él agregó: “Prince es precioso, te amo hijo. Tu mami te ama mientras dejo yo caer lágrimas en el teléfono. Este soy yo cortando su cordón umbilical, mi preciosa familia #TheCarters. @missmelaniemartin Estoy muy orgullosa de ti cariño, lo lograste. Te amo con todo mi corazón, mis hermosas bendiciones de Dios”.

Carter le dijo a TMZ en ese momento que llamaron Prince al bebé en honor al cantante Michael Jackson, diciendo que consideraba a Jackson un mentor y un amigo. El hijo de Jackson, Michael Jr., es llamado “Prince” por su familia.

Carter y Martin se separaron poco después del nacimiento de su hijo

Carter y Martin se separaron poco después del nacimiento de su hijo. Carter dijo que era porque ella y su hermana Angel estaban conspirando a sus espaldas.

“Por motivos personales, Melanie Martin y yo hemos decidido ir por caminos separados. Ha habido una mentira muy grande y mi hermana comunicándose [con] mi ex prometida arruinó todo teniendo en cuenta que ella sabía lo que Angel trató de hacerme en la corte. Gracias Angel, arruinaste mi familia. Dios los bendiga”, escribió Carter en Twitter en ese momento.

Él agregó en un segundo tuit: “Tengo la familia más intrigante y engañosa, y Melanie me ha estado mintiendo todo el tiempo comunicándose con mi hermana gemela y los miembros de la familia que intentaron encarcelarme y que intentaron obtener una tutela sobre mí. En la corte. Estoy en shock, esto es horrible”.

Aaron es uno de los cinco hermanos Carter junto con el miembro de Backstreet Boys, Nick Carter, su hermana gemela Angel, de quien está separado, y Bobbie Jean, además de una hermana llamada Leslie que murió de una sobredosis de drogas en 2012, de acuerdo con ABC News. Ellos también tienen dos medios hermanos llamados Ginger y Taelyn.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.