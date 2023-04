Fabián Ríos y Yuly Ferreria perdieron a su bebé a 10 semanas de embarazo

Hace varias semanas se rumoraba que los actores Fabián Ríos y Yuly Ferreira estaban esperando un bebé. El cual sería el tercer hijo de la pareja. Este lunes 17 de abril, Yuly compartió la triste noticia que había perdido a su bebé con 10 semanas de embarazo. “En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto por qué? Para que?, me duele pero también pregunto, que me falto, que no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tiene explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona”, escribió la esposa de Fabián Ríos en sus redes. “Sin embargo estoy muy agradecida con Papá Dios por que me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semana, que fueron fuertes pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu, estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y se que su mano me guiará, confío en El y descansaré en su poder! Quería compartirlo por qué quiero que sepan que no estamos solos, si duele y mucho pero hay un tiempo para todo bajo el sol ☀️ y se que Si ponemos todo… todo en manos de Dios El tendrá el control y quien mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar, mientras tanto descansaré en su poder, Amen”.

La actriz publicó un video en donde al principio se ve una ecografía de su bebé. Luego varias fotografías que ella se tomó frente al espejo en el que dejaba ver su barriguita y también una foto en la que ella se ve en un hospital. Al final, se ve en el video una tierna conversación de Yuly Ferreira y su hijo menor, David, quien le recomienda que descanse para que su barriga vuelva a la normalidad luego la actriz le pregunta “¿Dónde está bebé?”, y David responde: “En el cielo, con papito Dios, jugando con papito Dios”.



Fabián Ríos le dedico a su esposa las siguientes palabras: “AMOR DE MI VIDA ERES LO MÁXIMO DESPUÉS DE DIOS PARA MI, te amo te admiro te respeto y sé tu dolor por que lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mi, solo te quiero decir de parte de Dios que El tiene el control, que El sabe perfectamente por qué y para que y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí: Isaías 41 10, No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Esta promesa es tuya mujer ejemplar dama maravillosa bien portada orgullo nuestro que tus hijos te aman hasta lo más alto y yo que sé que como tú ninguna, CONFIEMOS EN EL DUEŃO DEL CIELO Y SU HIJO JESUCRISTO AFERRADOS A ÉL VEREMOS LO QUE NADIE VE Y NOS GUIARÁ DE SU MANO. TE AMO Y AQUÍ ESTOY PARA SOSTENERTE CUIDARTE AMARTE PROTEGERTE Y ESTAR EN TODAS CONTIGO JUNTOS CON EL LO VENCEREMOS TODO AMADA MÍA ❤️”.

Fabián Ríos y Yuly Ferreira se casaron en 2005 y tuvieron a su primera hija Lucía en 2009. El 16 de enero de 2019 tuvieron a su segundo hijo llamado David.