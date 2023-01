Las ex mujeres de Marc Anthony: ¿Cuántas veces se ha casado?

No cabe duda que el cantante Marc Anthony es un eterno enamorado. En mas de una ocasión ha sido la envidia de miles al tener como pareja a una bella, talentosa y admirada mujer. El flaco poco agraciado fisicamente que cuando era niño usaba espejuelos y tartamudeaba al hablar se preparó muy bien a la hora de conquistar a una mujer por recomendación de su padre, reveló en una entrevista al programa Sunday Morning with Charles Osgood de CBS.

“Yo era muy raro, pesaba como dos libras y usaba anteojos. Mi papá siempre me decía, ‘hijo, nosotros somos feos, trabaja en tu personalidad’, contó Anthony, añadiendo que éste fue el mejor consejo que su progenitor le dio.

Así que siguió los consejos de su padre, en su vida amorosa siempre ha conquistado a bellas mujeres. Hasta ahora ha llegado al altar con cuatro.

Debbie Rosado. Los medios consideran a esta ex oficial de policía como una de las primeras parejas del cantante, antes de ser famoso. No en vano tiene una hija con ella llamada Arianna Rosado Muñiz de 22 años.

Dayanara Torres: El vocalista se casó por primera vez con la Miss Universo de 1993 el 9 de mayo de 2000. La ceremonia que tuvo gran cobertura mediática y más de 600 invitados se realizó en Las Vegas.

La pareja recibió a su primer hijo llamado Cristian en febrero del 2001. Después del nacimiento del pequeño se produjo una crisis de pareja, lo que provocó que se separaran. Posteriormente a ello y superadas las diferencias, Anthony y Dayanara, volvieron a casarse, renovando sus votos el 7 de diciembre de 2002, esta vez por la iglesia, al estilo tradicional católico realizada en la Catedral de San Juan, en la ciudad de San Juan en Puerto Rico, indica Wikipedia.

Llegó el segundo hijo, en agosto del 2003 y lo llamaron Ryan Adrián y pesar de que el niño para ese entonces apenas tenía 6 meses, Marc y Dayanara se divorciaron en el 2004. El divorcio acaparó titulares, pues se decía que había una tercera en la discordia. En una entrevista que ofreció a Cristina Saralegu, llorando la bella Dayanara reconoció que seguía enamorada de Anthony y cuando le preguntaron si Jlo tenía algo que ver en la separación dijo:

“Si los rumores son ciertos, sería el golpe más bajo que recibiría de él. Las razones me las reservo, porque mi familia y yo sabemos lo que he pasado en los últimos años”.

La puertorriqueña no hizo grandes exigencias económicas para firmar el divorcio, pues aseguró que trabajaría para sacar adelante a sus hijos. Se dijeron muchas cosas, incluso que Anthony le habría hecho firmar un acuerdo de confidencialidad para que no hablara nada sobre su vida. Al principio no se llevaban bien, sin embargo como dicen que el tiempo cura todo, se han ido limando asperezas y comenzaron a tener una mejor relación, indica la Revista Quién.

Jennifer López

Luego de un rápido divorcio de Dayanara tramitado en la República Dominicana, Marc se dió una oportunidad con la empresaria, actriz y cantante Jennifer López, quien venía de terminar una relación con el actor Ben Affleck. Contrajeron nupcias en una ceremonia intima El 5 de junio de 2004 en la lujosa mansión de la cantante en Miami, siendo el segundo matrimonio para Marc y el tercero para Jennifer.

El matrimonio con la famosa diva del Bronx duró 7 años, en ese tiempo compartieron el escenario en varias ocasiones y fueron nombrados como Rey y Reina de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos. Trabajaron juntos en varios proyectos musicales, televisivos y cinematográficos. En esa unión procrearon a los gemelos Max y Emme, quienes nacieron el 22 de febrero de 2008. El anuncio de su separación en julio del 2011 fue una de las noticias que más dio titulares. Actualmente la famosa pareja de intérpretes mantienen una relación cordial.

Shannon de Lima

Dicen que a la tercera va la vencida, pero esto no aplicó a la relación que tuvo el cantante con la modelo Venezolana, Shannon de Lima. Haciendo un poco de historia, la primera vez que vivieron un romance anunciaron su separación (a principios de enero del 2013) después de 1 año y 8 meses de relación.

Luego de la ruptura, Marc vivió un tórrido romance con la joven inglesa Chloe Green. Esa relación se terminó y para sorpresa de muchos se supo que la venezolana y el cantante andaban de nuevo en las mieles del amor.

El 11 de noviembre de 2014 sonaron campanas de boda y la guapa chica a quien el cantante llamaba “Su estatua de la libertad”, le dio el “sí, quiero” en La Romana, República Dominicana.

Luego de 2 años de matrimonio, el artista fue visto sin su anillo de matrimonio en un evento de los Latin Grammys 2016, en el cual lo homenajeaban como “La Persona del Año”. Anthony estuvo sin su esposa, sin anillo, pero fue visto en las celebraciones junto a su ex esposa Jennifer López.

Corrieron las especulaciones, “La Diva del Bronx” y su ex esposo estaban trabajando en un nuevo álbum de la cantante y mostraron cercanía tanto en redes sociales como en eventos; “pero la guinda del pastel” la pusieron ambos artistas al darse un beso en el escenario de esos premios cuando aún Marc estaba casado con Shannon de Lima.

En un comunicado de parte de la oficina del intérprete, la pareja (que no tuvo hijos) anunció su separación el 19 de diciembre de 2016, y después de los trámites respectivos, quedaron oficialmente divorciados el 13 de febrero de 2017.

Nadia Ferreira

La modelo de 23 años y el salsero de 54 años se casaron el 28 de enero de 2023, en Miami. Al parecer Marc no pierde ve en el sacramento del matrimonio ya que esta es la cuarta vez que se casa. Ellos se conocieron cuando Nadia tenía 16 años y se ella fue a uno de sus conciertos en Paraguay. El momento quedo inmortalizado en una foto que se tomó la adolescente con su ídolo. Seis años después, empezaron una relación y se casaron ocho meses después comprometerse en mayo de 2022.



Los medios reportan que Marc y Nadia firmaron acuerdo prenupcial si llegarían a divorciarse. Según reportes, el artista fue presionado por sus asesores y su hermano para firmar el acuerdo en caso de divorcio.