Yarishna de EXATLON EEUU, está encargada de poner en forma a esta súper estrella ¿De quién se trata?

Cada temporada de Exatlon Estados Unidos tiene participantes que impactan a los seguidores no sólo con sus destrezas deportivas sino también con sus atributos físicos, tal es el caso de la despampanante morena Yarishna Ayala quien participó en la primera temporada de la competencia y se ha convertido en una figura de las redes sociales compartiendo fotos de su vida diaria a sus más de 2 millones de seguidores en su perfil de instagram.

Lo que debes saber de Yarishna Ayala

Yarishna Ayala es una atleta puertorriqueña que tiene una hermana gemela llamada Karishna Ayala. Juntas formaron parte del reality Q Viva The Chosen de Marc Anthony y Jennifer López. Ellas eran modelos y bailarinas profesionales. Cuando Karishna quedo embarazada y tuvo a su bebé, Yarishna se sintió sin rumbo. Por lo que decidió enfocarse en el ejercicio. Yarishna ingresó al gimnasio y contrató a un entrenador personal. A través de un entrenamiento riguroso, hizo un progreso serio y su entrenador la animó a competir en shows de fitness. Así fue que ella se propuso a convertirse en una Atleta de Bikini profesional.

En 2013, Yarishna finalmente decidió participar en su primera competencia: el Unique Fitness Classic 2013. Impresionantemente, consiguió llevarse su primer trofeo y así fue que empezó su nuevo camino como atleta. Yarishna entrena 6 días a la semana para mantener su increíble físico. Levanta pesas durante tres días y entrena cardio para el resto. Haz clic aquí para más información sobre la vida Fit de Yarishna.

Su paso por Exatlon Estados Unidos

Yarishna formó parte del Team Contendientes en la primera temporada de Exatlon Estados Unidos, junto a Chuy Almada (Quien participó de nuevo en la cuarta temporada), y otros atletas como Lorena Abreu, Martibelle Payano, Raquel Becker, Kenny Ochoa, Jimmy Lewin y Adrián Martínez.

Si bien la espectacular morena debutó en Exatlon, la quinta temporada de la competencia más feroz de la televisión se encuentra a toda marcha de lunes a viernes a las 7pm / 6pm centro por Telemundo, con los domingos especiales de eliminación.

La relación de Yarishna con sus seguidores

La espectacular morena nunca pierde oportunidad de mostrar su bien trabajada figura a sus seguidores, lo que ocasiona toda clase de comentarios, más específicamente sobre su “retaguardia” que bien podría competir con la de la diva del Bronx Jennifer López ó la misma Kim Kardashian.

Yarishna y su esposo son los encargados de la figura de Karol G

Ayala junto a su esposo, están desde hace meses ayudando a la súper estrella de la música urbana Karol G a ponerse nuevamente en forma, pues, como ella misma aseguró recientemente, durante la cuarentena ante la pandemia de COVID-19, no prestó atención a su alimentación ni a su rigurosa rutina de ejercicios, por lo que aumentó de peso.

En un video que compartió en su Instagram, Karol dejó bien claro su opinión acerca de las críticas sobre su peso y comenzó diciendo: “Este video es netamente informativo y es lo siguiente: en mi cuarentena, en mi caso particular yo me la he pasado coma, que coma, que coma, desayuno almuerzo, comida (cena), postre, merienda, cortiquito, larguitico, coma que coma, entonces yo sé que yo voy a salir de aquí subida de kilos”.

La intérprete de “Tú me amas”, advirtió lo que tienen que hacer quienes se encuentren con ella, para no exponerse, enfatizando que está mejor que nunca, así que agregó: “Y si usted me llega a encontrar en la calle, le pido de favor, que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso, ‘que no Kate que estas gor…’, ‘que no Kate que su….’. Vea se van a callar se van a guardar sus opiniones y sus comentarios, porque yo aquí en mi casa tengo espejo y yo me veo todos los días y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también así que no vayan a hacer golpear, no se vayan a hacer cachetear, no le busquen males al cuerpo”, concluyó enfáticamente la artista.

Pero ya llegó la hora de ponerse en forma, y para eso, Karol G reclutó a la morena ex guerrera de Exatlon Estados Unidos, con quien tiene varios meses entrenando y quiso compartir esta foto no sólo para reconocer el trabajo de Ayala y su esposo, sino para que sus millones de fanáticos vieran el visible avance de la intérprete de ‘Tusa’.

“Hoy cumplo 3 meses de mi proceso. Entrenando doble jornada al día; Cardio en ayunas, peso en la tarde. Un cheat meal a la semana y toda la disciplina y el compromiso del planeta! No tengo como agradecer a mis entrenadores @yarishna y @luiso_fit por su entrega conmigo y acompañarme a todos lados… Hoy empieza mi fase 3 (voy por mis abs)…” Dijo Karol G.

Nos queda felicitar a Karol y asegurarle que está en las mejores manos con una ex Exatlon EEUU guiando sus pasos para alcanzar la mejor forma física de su vida.